"Scambio" d'emergenza Ducati tra MotoGP e SBK: Iker Lecuona in Gresini nel GP Ungheria

Iker Lecuona
eccezionalmente in Gresini Racing per il GP Ungheria: dalla SBK alla MotoGP per la prima volta dal 2023.
Gresini Racing schiererà Iker Lecuona nel prossimo weekend MotoGP al Balaton Park. L'ex MotoGP, ora in Superbike con Aruba Racing, sarà il sostituto d'emergenza di Ducati per Alex Marquez, fuori causa almeno fino al GP Ungheria, poi dipenderà dal suo recupero. Ricordiamo che il tester Michele Pirro, schierato nell'appuntamento al Mugello appena concluso, nel prossimo weekend è impegnato nel concomitante round Superbike del Campionato Italiano Velocità CIV a Imola.
Sostituto d'emergenza
Curiosamente, come accaduto per Folger e Crutchlow
(nuovamente in LCR Honda anche per il GP Ungheria), Iker Lecuona tornerà nel paddock del Mondiale MotoGP per la prima volta dal 2023. In quell'anno, archiviato il biennio KTM MotoGP, era già passato in Superbike con Honda HRC, ma era stato richiamato nel Motomondiale per sostituire i piloti proprio di quel marchio per alcuni round. In seguito ha corso per tre anni con l'Ala Dorata nel WorldSBK, cogliendo un piazzamento sul podio in Gara 1 a Portimao nel 2024. Dopo un 2025 segnato dagli infortuni, quest'anno il cambio, la nuova sfida con la Panigale accanto a Nicolò Bulega, ed è già un 2026 memorabile: dopo il primo round in Australia con tre piazzamenti nei 10, non s'è più scollato dal secondo gradino del podio ed è 2° anche nella classifica generale, dietro al compagno di squadra e leader iridato.
Foto: Aruba.it Racing - Ducati
Lecuona conosce già il Balaton Park, appuntamento anche nel Mondiale Superbike, ma con una MotoGP sarà una nuova sfida. Sostituirà appunto Alex Marquez, già annunciato come assente nel GP Ungheria dopo il grave incidente avvenuto in Catalunya. Per il vice-campione MotoGP in carica il recupero procede senza intoppi, ma spetterà ai medici dichiarare la sua idoneità e quando quindi potrà rientrare in azione. Da ricordare un simpatico momento visto al Mugello: il compagno di squadra Fermin Aldeguer che, durante il giro di pista del giovedì, l'ha portato in pista con sé in videochiamata.
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI