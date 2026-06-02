Marc Marquez ipotesi addio: "Gli anni migliori sono passati"

Marc Marquez ha concluso il suo ritorno in MotoGP al Mugello con un settimo posto nella gara lunga. Sabato è stato il miglior pilota Ducati in qualifica, chiudendo al quarto posto. Ha poi terminato quinto nella Sprint, risultando il secondo miglior pilota Ducati. Risultati che lasciano presagire un imminente ritorno al vertice del fuoriclasse catalano, ma le condizioni fisiche destano qualche preoccupazione.

Che sforzo al Mugello!

Nel GP d'Italia la priorità di Marc Marquez era testare lo stato di salute della spalla destra, operata più e più volte negli ultimi sei anni. "Per me, la cosa più importante era che quell'intorpidimento fosse sparito... Avevo una nuova sensazione al braccio, questo è stato fondamentale per me". Al termine del sabato al Mugello, il fenomeno di Cervera ha notato un cambiamento rispetto alle gare precedenti all'intervento alla spalla. I medici gli hanno rimosso due viti danneggiate. Una premeva su un nervo del braccio destro.

"Dopo la Sprint, sono riuscito a prendere appunti", racconta Marquez. "Non è uno scherzo!". Prima di allora avvertiva tremore alla mano, senza riuscire a coordinare i movimenti. Questo significa che il nervo sta tornando alla normalità, anche se negli ultimi giri il #93 ha dovuto rallentare per arrivare al traguardo. "Sono stato cauto perché so che piccoli errori possono avere grandi conseguenze. Non mi sentivo sicuro al 100% e un piccolo errore può causare un grave infortunio. Ecco perché sono stato prudente"

Marc Marquez al Mugello

Marquez non getta la spugna

Il campione in carica della MotoGP si sente ancora frustrato per la sua condizione di salute precaria. Nell'ultimo terzo di gara, "ricordo di essermi sentito estremamente stanco. Poi ho guardato il muretto dei box e ho visto che mancavano ancora dieci giri. È stato un po' frustrante. Al momento, guidare una moto è un vero e proprio lavoro. Non mi diverto a guidare in queste condizioni". Ma vuole provarci ancora, in attesa di riacquisire la forma di un tempo. "Se sono qui, è perché voglio continuare la mia carriera. Quest'anno non mi sto divertendo, ma l'anno scorso mi sono divertito molto. Quindi voglio continuare a provarci".

Dubbi sul futuro professionale

Nessuno può dire che tornerò mai al mio livello di un tempo. Ma ci proverò. Conoscete il mio carattere. Sono pronto a mettermi alla prova, poi vedremo. Non voglio arrendermi senza averci provato". Nella gara del Mugello ha lottato con La sua salute resta un punto interrogativo, non ci sono garanzie, ma Marquez vuole provarci ancora. "". Nella gara del Mugello ha lottato con Pedro Acosta per il quarto posto, ma alla fine ha concluso settimo.

Le difficoltà nelle curve a destra non sono un segreto, i segni dei vari interventi chirurgici al braccio destro hanno lasciato conseguenze indelebili. Ne è consapevole il nove volte iridato: "I miei anni migliori potrebbero essere alle spalle. Ma voglio continuare. Il mio obiettivo è prolungare la mia carriera... So di non potermi sforzare troppo, ma non voglio nemmeno mollare".