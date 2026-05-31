Mercato piloti in subbuglio: Ducati e VR46 hanno scelto il pilota

Il mercato dei piloti MotoGP è in subbuglio, le scadenze si avvicinano e il weekend del Mugello era ritenuto un crocevia importante per le ultime decisioni. Ancora nessun annuncio ufficiale da parte dei team, a causa del braccio di ferro tra Liberty Media e l'MSMA. Ma intanto la griglia di partenza del 2027 sta per delinearsi completamente.

Al Mugello si decide il futuro di Bulega

VR46 ha scelto il nome del pilota che affiancherà Fermin Aldeguer nella prossima stagione. La squadra di Valentino Rossi si era assicurata le prestazioni del giovane talento spagnolo soffiandolo alla Gresini Racing. Un affare portato a termine già da qualche mese, con una certa disapprovazione del team faentino diretto da Nadia Padovani. Adesso c'è anche il secondo nome: Nicolò Bulega

Come anticipato su Corsedimoto dal manager Alberto Martinelli, fondatore e CEO dell'agenzia Meraki Sport Acceleration, il pilota emiliano classe 1999, che sta dominando nel Mondiale SBK, ha trovato una sella libera per il meritato approdo in MotoGP. VR46 doveva scegliere fra Bulega e Luca Marini, alla fine hanno optato per l'ex allievo della Academy, che ritornerà a far gruppo con i suoi compagni di stanza a Tavullia.

Sebbene non ci sia ancora una firma o un annuncio ufficiale, i colloqui sarebbero andati a buon fine, grazie anche alla mano diretta di Borgo Panigale. "Non abbiamo ancora definito tutto ma stiamo andando avanti e siamo fiduciosi" le parole di Alberto Martinelli. Finora Bulega ha collezionato 20 vittorie consecutive nel WorldSBK, un dato che ha convinto sia Ducati che la formazione di Valentino Rossi, alla ricerca di un pilota italiano che sapesse fare la differenza in pista.

Nicolò ha sempre avuto ben chiaro l'obiettivo di raggiungere la classe regina. Negli ultimi anni, ha già avuto contatti diretti con il paddock della MotoGP, partecipando alle gare come sostituto di piloti infortunati e prendendo parte a programmi di test legati allo sviluppo tecnico della Desmosedici GP. In particolare, Bulega sta portando avanti l'evoluzione della GP27, il prototipo Ducati che inaugurerà la nuova era MotoGP con motori 850cc e gomme Pirelli. Proprio la conoscenza di questi pneumatici potrebbe dare un grande aiuto nello sviluppo delle moto per il prossimo campionato.

VR46 sempre più 'factory'

Inoltre, il piano Ducati dovrebbe prevedere la trasformazione del team VR46 in una struttura pienamente ufficiale supportata da Ducati, con il marchio che si farebbe carico anche di parte dello stipendio del pilota e della moto. Se confermato, l'arrivo di Bulega in MotoGP rappresenterebbe una mossa significativa sul mercato degli ultimi anni. Non solo per il passaggio dalla Superbike, ma anche perché rafforzerebbe l'impegno di Ducati nei confronti dei talenti sviluppati all'interno del proprio ecosistema sportivo.

Adesso resta da capire la prossima destinazione di Luca Marini, che non rinnoverà con la Honda e il suo contratto è in scadenza a fine 2026. Nulla da fare per Franco Morbidelli, che rischia di dire addio alla Top Class.