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Sportbike Aragon Gara 1: prima vittoria di David Salvador, Matteo Vannucci 5°

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 30 maggio 2026 alle 20:15
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Gara 1 del Mondiale Sportbike ad Aragon incorona per la prima volta David Salvador, corsa inframmezzata da una bandiera rossa.
Si è dovuto ricorrere al fotofinish per determinare il sesto differente vincitore (!) in sette gare finora disputate del Mondiale Sportbike 2026. In un'elettrizzante corsa sprint di soli 5 giri per la bandiera rossa esposta a seguito della scivolata di Taiyo Aksu, David Salvador si è assicurato la sua prima affermazione stagionale in Gara 1 al Motorland Aragon, capeggiando un plotone di sette piloti racchiusi in 0"834 sotto la bandiera a scacchi. Il portacolori ProDina Kawasaki XCI è tornato ad una vittoria che gli mancava dallo scorso mese di settembre nell'ormai defunto WorldSSP300, rafforzando la personale leadership di campionato.

5 GIRI DOPO IL BOTTO

Di fatto in questa Gara 1 David Salvador ha dovuto fare i conti con una vasta schiera di avversari e con... la bandiera rossa. Al quinto giro della prima frazione della corsa, la rovinosa caduta di Taiyo Aksu in uscita da curva 3 ha comportato l'interruzione della contesa. Alla successiva ripartenza, con soli 5 giri da effettuare, il motociclista madrileno ha risposto colpo-su-colpo agli affondi del compagno di squadra Antonio Torres e di Matteo Vannucci. Nell'ormai consueta alternanza di protagonisti, all'ultimo giro ad impensierirlo ci ha pensato invece Xavi Artigas con un rush finale da antologia, ma Salvador è riuscito ad avere la meglio per un'inezia: 46 millesimi!

KAWASAKI DOMINA

Come emerso nelle precedenti uscite, la Kawasaki Ninja 636 resta la moto da battere nel WorldSPB. David Salvador ha preceduto sul traguardo Xavi Artigas (MTM Kawasaki), mentre Antonio Torres con la seconda ProDina Kawasaki XCI è stato beffato dalla rivelazione Fenton Seabright (al miglior risultato stagionale con PHR Performance Triumph) per il terzo gradino del podio, scivolando a 22 punti di distanza da Salvador in campionato. Senza dimenticare Loris Veneman, settimo con l'altra MTM Kawasaki a completare il gruppo di testa.

GLI ITALIANI

Agli avversari restano le briciole e poco più. Con Fenton Seabright a spezzare l'egemonia Kawasaki sul podio, il nostro Matteo Vannucci (REVO-M2 Aprilia) ha concluso quinto davanti a Carter Thompson, settimo con la Yamaha R7 del Team BrCorse. Ritrovatosi a tratti al comando delle operazioni, sul più bello il Campione italiano Supersport 300 2021 ha dovuto chiudere il gas per evitare un contatto con Seabright, compromettendo la volata finale. Se Alessio Di Persio è buon nono, all'interno della zona punti figurano anche Elia Bartolini (12°), Mirko Gennai (13°) e Marco Gaggi (15°). Occasione sprecata per Bruno Ieraci, velocissimo nelle prove, uscito subito di scena al primo start dopo una grintosa partenza. Domani si replica con Gara 2 in programma alle 13:00.

WORLD SPORTBIKE 2026

Aragon, Classifica Gara 1
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