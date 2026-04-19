Sportbike show ad Assen: Vannucci podio da applausi, vince Fleerackers per 97 millesimi

Gara 2 Sportbike di fuoco ad Assen, ma arriva il primo podio tricolore. Ecco com'è andata.

Il primo podio di Matteo Vannucci, un secondo posto ad appena 97 millesimi dal belga Ferre Fleerackers, che centra la prima vittoria in campionato, un momento storico per il suo paese, e la seconda per Suzuki dopo il trionfo storico di ieri. Arriva una soddisfazione tricolore nella battaglia di Gara 2 Sportbike al TT Circuit Assen, proprio col pilota Aprilia di Revo-M2 che ieri ha mancato il terzo posto di un soffio. Sull'ultimo gradino del podio sale invece Jeffrey Buis, vincitore di Gara 1, ora in seconda posizione nella generale. Cambio al vertice con David Salvador che prende il comando, mentre l'ex leader Antonio Torres scivola in 5^ posizione.

Primo podio italiano in Sportbike

È stata una vera battaglia: Ferre Fleerackers e Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing), Matteo Vannucci (Revo-M2), David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI) sono stati gli agguerriti protagonisti, non rallentati dalla bandiera bianca dal 10° giro per pioggia. È stata lotta fino all'ultimo giro, anzi possiamo dire fino al traguardo, visto che tra Fleerackers e Vannucci la differenza è di soli 97 millesimi. Suzuki aggiunge un altro pezzetto di storia dopo il lungo digiuno interrotto ieri da Buis, ma lo stesso belga fa la sua piccola storia, visto che diventa il primo vincitore del suo paese nel paddock del WorldSBK dopo Gauthier Duwelz, re indiscusso di Assen nel 2013 in Superstock 600.

Applausi per Matteo Vannucci che, dopo un round a Portimao da dimenticare (tranne per la pole position ), mostra un sensibile passo avanti in gara, prima sfiorando il podio e poi chiudendo secondo, vicinissimo alla vittoria. Nettamente miglior pilota Aprilia per tutto il weekend, ora ci si augura di rivederlo costantemente in questa forma per il resto di un campionato ancora lungo e solo al secondo round. Al vertice intanto sale David Salvador, ieri a podio e oggi 4°, mentre Suzuki ha di che gioire con tutt'e tre i suoi piloti: la rimonta di Kas Beekmans (VLR Racing Team Suzuki) l'ha portato in 5^ posizione ad appena mezzo secondo dal vincitore, tripla top 5 quindi per Hamamatsu. Saluta la leadership iridata Antonio Torres (Team ProDina Kawasaki XCI), non brillante per tutto il weekend e anche oggi 10°.

Gli altri italiani e i ritiri

Tra i protagonisti al vertice c'era anche Elia Bartolini (CM Triumph Factory Racing), ma una sfortunata caduta alla curva 5 del quinto giro l'ha messo fuori causa, anche se poi è ripartito e ha chiuso 14°. Non è rimasto nell'ombra neanche Bruno Ieraci (CM Triumph Factory Racing), almeno all'inizio, visto che ha anche brevemente comandato la gara, prima di scivolare indietro fino al settimo posto. Marco Gaggi (Team BrCorse) ha chiuso in 12^ posizione, Mirko Gennai (Panattoni BGR Smrz Racing) ha tagliato il traguardo al 15° posto.

Fuori dai punti Alessandro Di Persio (ARCO Yamaha MotoR University Team) e Thomas Benetti (MMR/Aprilia). Doppio zero per Mattia Sorrenti (Revo-M2), ieri coinvolto in un incidente al primo giro e oggi protagonista con Fenton Seabright (PHR Performance Triumph) di un altro incidente, stavolta al 5° giro: l'italiano è anche andato al Centro Medico per un controllo, ma sta bene. Tra gli incidentati, a referto un doppio KO anche per Tomas Alonso del Miguel Oliveira Team, caduto in entrambe le gare.

La classifica di Gara 2

La top 10 Sportbike

1. David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI) 69 punti

2. Jeffrey Buis (Track&Trades Wixx Racing) 64 punti

3. Ferre Fleerackers (Track&Trades Wixx Racing) 59 punti

4. Xavi Artigas (MTM Kawasaki) 54 punti

5. Antonio Torres (Team ProDina Kawasaki XCI) 53 punti

6. Matteo Vannucci (Revo-M2) 41 punti

7. Loris Veneman (MTM Kawasaki) 40 punti

8. Bruno Ieraci (CM Triumph Factory Racing) 35 punti

9. Elia Bartolini (CM Triumph Factory Racing) 22 punti

10. Kas Beekmans (VLR Racing Team Suzuki) 19 punti