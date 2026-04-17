Sportbike Superpole: Assen esalta i padroni di casa, Gaggi e Vannucci gli azzurri nei 10

Loris Veneman poleman Sportbike ad Assen, Marco Gaggi e Matteo Vannucci unici italiani nei 10. Ecco com'è andata.

Assalto dei beniamini di casa alla Cattedrale della Velocità, con due italiani nei primi 10. La Superpole della nuova Sportbike del WorldSBK vede emergere in particolare Loris Veneman (MTM Kawasaki), che per appena 6 millesimi ha avuto la meglio sul connazionale Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing). Terza piazza per Xavi Artigas (MTM Kawasaki), l'anno scorso al rilancio nel CIV Supersport prima del salto mondiale nelle derivate di serie. Si difendono Marco Gaggi (Team BrCorse) e Matteo Vannucci (Revo-M2), che chiudono le qualifiche ad Assen in top 10 e domani saranno al via rispettivamente dall'8^ e dalla 9^ casella in griglia, proprio davanti al capoclassifica iridato Antonio Torres (Team Prodina Kawasaki XCI).

Gli italiani ad Assen

Come sono andati i nostri portacolori? Dopo la storica prima pole nel round portoghese, Matteo Vannucci è stato di nuovo miglior pilota Aprilia, ma stavolta non è riuscito ad andare oltre il 9° posto, a circa mezzo secondo dal poleman. Davanti a lui Marco Gaggi, il migliore dei ragazzi azzurri in queste qualifiche sullo storico TT Circuit Assen. I due citati sono gli unici nostri portacolori in top 10, dobbiamo poi andare più giù per trovare gli altri: 13° Bruno Ieraci (CM Triumph Factory Racing) davanti a Mattia Sorrenti (Revo-M2) e ad Elia Bartolini (CM Triumph Factory Racing), 19° Alessandro Di Persio (ARCO Yamaha MotoR University Team), 26° Mirko Gennai (Panattoni BGR Smrz Racing), 30° Thomas Benetti (MMR/Aprilia).

Pole di casa

Vi abbiamo citato i nostri, ma il debutto ad Assen della nuova Sportbike, erede della defunta Supersport 300, ha visto i ragazzi di casa in grande spolvero, visto che ce ne sono ben 3 nelle prime quattro posizioni. Su tutti appunto Veneman, che ha issato la sua ZX-6R 636 davanti a tutti grazie ad un crono di riferimento in 1:42.499, come detto battendo davvero di un soffio il connazionale Buis, mentre è a due decimi Artigas, ottimo 3° ed a caccia di un primo podio sfuggitogli nel primo round di Portimao, mentre aprirà la prima fila un altro pilota di casa, Kas Beekmans (VLR Racing Team Suzuki), poco fortunato nel round d'esordio ed a caccia del riscatto in casa. Il primo leader iridato Antonio Torres oggi non va oltre il 10° posto, più avanti il secondo nella generale e compagno di box David Salvador, 5°.

La classifica Superpole Sportbike