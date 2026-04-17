MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Assen Prove 2: Nicolò Bulega corre forte verso la MotoGP, in Superbike è imprendibile

Superbike
di Paolo Gozzi
venerdì, 17 aprile 2026 alle 15:48
Superbike Assen Prove 2: Nicolò Bulega è imprendibile
Sembra fare un altro sport: Nicolò Bulega anche nella piana di Assen sta guidando ad un livello irraggiungibile per gli avversari Superbike. Ormai con la Ducati è un binomio stellare: la seconda sessione di prove libere è stata copia carbone di quella del mattino, a parte il cielo grigio e un pò minaccio. Un'altra tripletta è servita?

Baldassarri scatenato

La notizia del giorno è il giro lampo di Lorenzo Baldassarri, il debuttante d'assalto di questo scorcio iniziale del Mondiale. Il podio è già stato assaggiato a Phillip Island, Assen è un altro terreno favorevole per l'ex Moto2. Bulega è di un altro pianeta, ma contro tutti gli altri se la può giocare, incluso l'ufficiale Iker Lecuona scivolato al terzo posto. Dopo la scivolata del mattino, guizzo di Danilo Petrucci che sembra stia trovando un pò il bandolo della complicata matassa BMW: quarto tempo. Respira anche la Yamaha con Xavi Vierge quinto, molto efficace sul giro secco.

Bulega gioca al rialzo

Il passaggio di Ai Ogura in Yamaha '27 ha liberato un'occasione favolosa per Nicolò Bulega candidato al posto vacante in Trackhouse Aprilia. Il manager Alberto Martinelli è in Olanda, in cerca di controfferte lato Superbike. Sembra la ripetizione della strategia di un anno fa, quando offrendosi alla BMW che era in cerca di alternativa a Toprak Razgatlioglu, il ducatista spuntò un rinnovo da 700 mila €, una cifra più o meno doppia rispetto alle normali quotazioni dei piloti della Rossa in Superbike. La sirena MotoGP stavolta è ancora più forte: aldilà dell'ingaggio, c'è anche la possibilità di guidare l'Aprilia RS-GP tornando nel Motomondiale dalla porta principale. La svolta regolamentare 850 cc potrebbe cambiare le carte in tavola, ma intanto Bulega è richiesto dalla Marca che oggi vince.

Honda a picco nonostante Rea

Jonathan Rea anche in questa occasione sta sostituendo il titolare Jake Dixon. Su questo tracciato ha vinto ben diciassette volte, anche con la Honda all'inizio della sua avventura Superbike. Ma questa CBR-RR sta facendo impazzire anche il pilota più vincente della storia. Eloquente il gestaccio in corsia box, dopo una violenta perdita d'aderenza nel tratto più veloce: andare giù in quel punto avrebbe avuto conseguenze serie. Adesso Rea è un tester, non ha più la pressione di dover fare risultato a tutti i costi. Ma trovarsi sul fondo della classifica, proprio qui ad Assen, sicuramente non lo rende felice. Somkiat Chantra, l'ex MotoGP, è messo anche peggio. Dixon si è fratturato nei test. La sfida tecnica HRC in Superbike, nonostante gli investimenti e le super concessioni regolamentari, sembra avvitarsi ulteriormente verso il basso.
Superbike Assen, prove 2: la classifica combinata

Leggi anche

Flusso Carburante SBK, Ducati e Bimota penalizzate da Assen: cosa cambiaFlusso Carburante SBK, Ducati e Bimota penalizzate da Assen: cosa cambia
Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne fregaAssen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen
Superbike

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

17 aprile 2026
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK
Superbike

SBK, Petrucci l'ha capito: con la BMW non può copiare Razgatlioglu

17 aprile 2026
Nicolò Bulega su Ducati inseguito da Alex Lowes su Bimota nella gara Superbike WorldSBK
Superbike

Flusso Carburante SBK, Ducati e Bimota penalizzate da Assen: cosa cambia

16 aprile 2026

Altre notizie

Supersport Assen: la pole è di Lucas Mahias

Supersport Assen: Lucas Mahias, dieci e lode nel traffico

In Pista
sportbike-assen-veneman

Sportbike Superpole: Assen esalta i padroni di casa, Gaggi e Vannucci gli azzurri nei 10

In Pista
Gajser_Rossi_MXGP_Trentino_2026

Gajser omaggia Valentino Rossi: livrea Yamaha speciale per il GP “di casa” in Trentino

Motocross
Gunther Steiner

Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

MotoGP
Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

Superbike

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi: nuovi retroscena sui problemi con la Giustizia

MotoGP
Tempi duri per Moto2 3 Moto3: crollano ascolti e sponsor

Moto2 e Moto3 in caduta libera, che ne pensano i team? "Sono tempi duri"

In Pista
Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

Superbike
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK

SBK, Petrucci l'ha capito: con la BMW non può copiare Razgatlioglu

Superbike
MotoGP 2026

Mercato piloti impazzito: come sarà la griglia di partenza nel 2027

MotoGP

Loading