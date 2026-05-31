Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Aragon

Bulega dominatore incontrastato nel 2026, Lecuona non riesce a sconfiggerlo: la situazione nel campionato del mondo Superbike.

Non c'è niente da fare: Nicolò Bulega è imbattibile. Nonostante Iker Lecuona si sforzi di provare a mettergli pressione e a sconfiggerlo, il pilota emiliano continua a macinare vittorie. Oggi ad Aragon si è preso anche Superpole Race e Gara 2, arrivando così a quota 23 successi di fila nel Mondiale Superbike. Pensare che possa vincere tutte le manche del campionato non sembra qualcosa di impossibile in questo momento. Poi nel 2027 dovrebbe essere in MotoGP col team Pertamina Enduro VR46

Nella classifica generale Bulegas viaggia a punteggio pieno verso la conquista del suo primo titolo nella categoria. Ci sono 108 punti a separare i due piloti del team Aruba Ducati. La terza posizione è di Sam Lowes, terzo anche nelle tre gare del weekend con la Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Il pilota inglese ha disputato un weekend solido, ottenendo il massimo. Il primo dei non ducatisti è Alex Lowes, sempre in top 5 al Motorland e quarto nel Mondiale SBK. Il weekend è terminato bene per la Kawasaki, sesta con Garrett Gerloff e sempre più vicina alla Yamaha nella classifica costruttori.

SBK, round Aragon: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI

Nicolò Bulega 372 punti Iker Lecuona 264 punti Sam Lowes 142 punti Alex Lowes 132 Yari Montella 131 Lorenzo Baldassarri 117 Axel Bassani 109 Alvaro Bautista 92 Miguel Oliveira 85 Garrett Gerloff 85 Alberto Surra 72 Andrea Locatelli 71 Tarran Mackenzie 64 Xavi Vierge 56 Danilo Petrucci 46 Thomas Bridewell 40 Remy Gardner 30 Stefano Manzi 28 Michael van der Mark 16 Tetsuta Nagashima 7 Jonathan Rea 4 Bahattin Sofuoglu 4 Somkiat Chantra 3 Mattia Rato 2 Ryan Vickers 1

MONDIALE COSTRUTTORI