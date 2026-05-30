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Andrea Iannone, esordio trionfale in Bagger World Cup! Ecco com'è andata al Mugello

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 30 maggio 2026 alle 16:34
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Esordio niente male per Andrea Iannone nella coppa del mondo delle moto coi borsoni! Il risultato del round al Mugello.
Secondo round della Harley Davidson Bagger World Cup, il primo per Andrea Iannone proprio in casa al Mugello. Per il neo alfiere Niti Racing (con supporto tecnico di Cecchini Racing) segnaliamo la prima fila in griglia, mentre nelle due gare disputate ha ottenuto un 4° posto (con Long Lap) ed un super trionfo. In archivio quindi un ottimo debutto per l'ex SBK e MotoGP in sella alla H-D Road Glide, novità assoluta provata solamente pochi giorni fa in una giornata di test al Misano. Ecco com'è andata.

Iannone, primo weekend Bagger 

Ricordiamo che il weekend ricalca lo stesso format della defunta MotoE: due turni di prove libere e le qualifiche nella giornata di venerdì, due gare da 8 giri da disputare sabato. Le FP1 hanno avuto luogo su pista bagnata, fermi ai box entrambi i nostri portacolori, ovvero appunto Iannone e Filippo Rovelli (ParkinGO). Dalle FP2 è già andata meglio e proprio il pilota di Vasto s'è tolto la soddisfazione di comandare la classifica con un 1:57.484, l'unico crono del turno sotto 1:58, con il compagno di squadra Oscar Gutierrez a seguire, poi Eric Granado 3° e Filippo Rovelli ad un secondo. Alla fine dell'attività MotoGP ecco le qualifiche, in sessione unica vista la griglia di 10 piloti. Ha la meglio Eric Granado su Archie McDonald (Joe Rascal Racing), completa la prima fila Andrea Iannone, 5° è Filippo Rovelli.
Si arriva ad oggi, l'ultimo giorno del weekend lampo della Bagger World Cup. Via a Gara 1 con Iannone che arriva alla prima curva davanti a tutti, ma esagera un po' in frenata e finisce leggermente largo, a vantaggio del poleman Granado e McDonald. Finisce subito la corsa di Dimas Ekky Pratama, a terra alla Scarperia nel corso del primo giro. Scappano subito in 4, oltre ai tre citati si aggancia anche Gutierrez. Iannone però finisce sotto investigazione per sorpasso con bandiera gialla e riceve un Long Lap. Lo sconterà poi in maniera non corretta (per un breve tratto passa sul verde), ricevendone un altro: finirà 4° a 6 secondi di ritardo. Davanti la lotta rimane a tre, più accesa soprattutto nell'ultimo giro: Oscar Gutierrez si impone su Eric Granado ed Archie McDonald.
Stavolta scatta al meglio proprio il poleman, ci prova ancora Iannone ma deve accodarsi, prima di sferrare l'attacco poco dopo. Attenzione però a Rovelli, scatenato al via: neanche la fine del primo giro ed è passato in testa! Sul rettilineo i giochi di scie ravvivano la lotta, si inserisce anche Gutierrez... Ma esagera alla prima curva e vola via, addio alla possibilità di una doppia vittoria al Mugello. La "zuffa" premia Granado, passato al comando su Iannone, un risalito McDonald e Rovelli. Alla fine però tutto rimarrà tra il brasiliano ed il #29, sembra che il primo ne abbia di più, finché a due giri dalla fine Iannone non attacca, per non mollare più il comando. Debutto da sogno, ecco arrivare già la vittoria in Bagger World Cup! Eric Granado chiude quindi 2°, terza piazza per Archie McDonald che diventa nuovo leader di campionato.

La classifica generale

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Andrea Iannone

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