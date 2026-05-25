Andrea Iannone , primo contatto con la Bagger in un test privato a Misano. Si avvicina l'esordio in coppa del mondo.

Bagger World Cup verso il debutto in Italia e ci sarà anche Andrea Iannone. Il pilota di Vasto non ci arriverà totalmente impreparato, visto che ha già fatto la sua prima uscita a Misano in sella alla Harley Davidson Road Glide, in dotazione alla nuova coppa del mondo monomarca delle moto coi borsoni. Nel weekend scatta il secondo round del campionato, il primo con anche l'ex Superbike in azione come terzo pilota Niti Racing, assieme agli altri nove ragazzi che originariamente componevano la griglia ufficiale e che hanno già esordito nel primo evento ad Austin. Il programma al Mugello

Nuova sfida ad un passo

Il clima appare positivo, tra pochi giorni ci saranno le prime vere risposte, visto che non c'è alcun riferimento a cui appigliarsi al Misano World Circuit, che non ha mai ospitato le Bagger. Andrea Iannone ha archiviato il Mondiale Superbike (l'operazione col suo nuovo team non è andata in porto) e s'è lasciato alle spalle un test con la Ducati V4 S che sempre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli in concomitanza con quelli ufficiali dei protagonisti del Campionato Italiano Velocità CIV. Una prova con Cecchini Racing (e come si vede ecco il super tecnico Fabrizio Cecchini nel box in occasione di questo primo test Bagger) che aveva scatenato fantasie e ipotesi.

Tutte incentrate sulla possibilità che Iannone disputasse davvero la massima serie tricolore nella classe Superbike. Cosa che sta facendo ad esempio un altro WorldSBK, Michael Rinaldi. Non se n'è fatto nulla, silenzio sulla situazione e gli obiettivi del pilota abruzzese, fino al colpo di scena con l'annuncio della sua presenza per tutto il 2026 nella Bagger World Cup, a partire dal prossimo fine settimana a Misano. Sarà il secondo italiano della categoria assieme a Filippo Rovelli (ParkinGO), subito a podio sulla pista texana. Chissà come se la caverà il pilota abruzzese...