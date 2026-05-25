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Prima del TT 2026 la tragedia: morto il 68enne motociclista Alan Oversby

In Pista
di Alessio Piana
lunedì, 25 maggio 2026 alle 7:02
Isle of Man TT
Lunedì 25 maggio segna, con la disputa delle prime prove, l'inizio dell'edizione del 115° anniversario del Tourist Trophy. Tragicamente la giornata di vigilia all'Isola di Man ha registrato la fatale scomparsa del 68enne motociclista Alan Oversby, impegnato nelle Pre-TT Classic Road Races.

LUTTO ALL'ISOLA DI MAN

Secondo consuetudine all'Isola di Man, al Billown Course (che misura 6,8 chilometri e si trova a sud di Douglas, quindi è differente dal Mountain Circuit che ospita il TT) il Southern 100 Motorcycle Club organizza alla vigilia e successivamente alla disputa del Tourist Trophy le "Pre" e "Post" TT Road Races riservate alle moto classiche e non solo. Questo è quanto accaduto da venerdì 22 a domenica 24 con l'edizione 2026 delle Blackford's Pre-TT Classic Road Races dove, come ogni anno, era impegnato Alan Oversby.

16 VITTORIE AL MEETING

L'originario di Bolton-Le-Sands in carriera aveva conquistato 16 vittorie in questo meeting, le ultime 2 poche ore prima di un fatale incidente registratosi al secondo giro della corsa riservata alle 400cc in prossimità del tratto di Ballakeighan. Oversby è morto sul colpo e, alle 19:00 locali, l'organizzatore ha comunicato il suo decesso, stringendosi attorno alla moglie Julie ed alle persone a lui più care.

INIZIA IL TT 2026

La giornata odierna vedrà invece il Mountain Course ospitare le prime prove valevoli per l'edizione 2026 dell'Isle of Man TT. Nel (festivo) "Spring Bank Holiday" alle 10:45 locali i newcomer (debuttanti al TT) effettueranno un giro a velocità controllata, per poi dalle 11:00 l'inizio delle prime prove non cronometrate con, nell'ordine, impegnate le classi Supersport, Sportbike, Sidecar, Superbike e Superstock. Le prime qualifiche inizieranno alle 14:15 locali con spazio alle classi Supersport e Sportbike seguite dai Sidecar (15:00), Superbike e Superstock (15:55). Le prime gare, nello specifico riservate a Superstock e Sidecar, andranno invece in scena sabato 30 maggio.

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diAlessio Piana

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