Lunedì 25 maggio segna, con la disputa delle prime prove, l'inizio dell'edizione del 115° anniversario del Tourist Trophy. Tragicamente la giornata di vigilia all'Isola di Man ha registrato la fatale scomparsa del 68enne motociclista Alan Oversby, impegnato nelle Pre-TT Classic Road Races.
LUTTO ALL'ISOLA DI MAN
Secondo consuetudine all'Isola di Man, al Billown Course (che misura 6,8 chilometri e si trova a sud di Douglas, quindi è differente dal Mountain Circuit che ospita il TT) il Southern 100 Motorcycle Club organizza alla vigilia e successivamente alla disputa del Tourist Trophy le "Pre" e "Post" TT Road Races riservate alle moto classiche e non solo. Questo è quanto accaduto da venerdì 22 a domenica 24 con l'edizione 2026 delle Blackford's Pre-TT Classic Road Races dove, come ogni anno, era impegnato Alan Oversby.
16 VITTORIE AL MEETING
L'originario di Bolton-Le-Sands in carriera aveva conquistato 16 vittorie in questo meeting, le ultime 2 poche ore prima di un fatale incidente registratosi al secondo giro della corsa riservata alle 400cc in prossimità del tratto di Ballakeighan. Oversby è morto sul colpo e, alle 19:00 locali, l'organizzatore ha comunicato il suo decesso, stringendosi attorno alla moglie Julie ed alle persone a lui più care.
INIZIA IL TT 2026
La giornata odierna vedrà invece il Mountain Course ospitare le prime prove valevoli per l'edizione 2026 dell'Isle of Man TT
. Nel (festivo) "Spring Bank Holiday
" alle 10:45 locali i newcomer (debuttanti al TT) effettueranno un giro a velocità controllata, per poi dalle 11:00 l'inizio delle prime prove non cronometrate con, nell'ordine, impegnate le classi Supersport
, Sportbike, Sidecar, Superbike e Superstock. Le prime qualifiche inizieranno alle 14:15 locali con spazio alle classi Supersport e Sportbike seguite dai Sidecar (15:00), Superbike e Superstock (15:55). Le prime gare, nello specifico riservate a Superstock e Sidecar, andranno invece in scena sabato 30 maggio.
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