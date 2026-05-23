Pedro Acosta: caro Marc Marquez... sto arrivando

Il mercato piloti MotoGP si sta per chiudere, anche se mancano ancora alcune selle vacanti. Ducati aveva le idee ben chiare già prima dei test invernali, con Pedro Acosta che ha già firmato un accordo d'intesa con Borgo Panigale. Lo Squalo di Mazarron, attualmente 4° in classifica generale con KTM, nel 2027 farà coppia con il pluricampione Marc Marquez.

Pedro da KTM a Ducati

Pedro Acosta vanta già due titoli mondiali (Moto3 e Moto2) e viene indicato come uno dei più grandi talenti della MotoGP. Nonostante una KTM chiaramente indietro rispetto a Ducati e Aprilia, sta riuscendo a tenere il passo dei migliori. Nelle prime sei gare di questo campionato ha collezionato due podi in gara lunga e una vittoria e un podio nelle Sprint. Manca ancora la sua prima vittoria in classe regina, ma è solo questione di tempo. La sfida diretta con Marquez già solletica le papille gustative dei tifosi, prima c'è una stagione 2026 da affrontare al meglio con la Casa austriaca... in attesa dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve.

Un talento senza filtri

Il giovane murciano si distingue non solo per le abilità atletiche, ma anche per il suo carattere diretto e senza filtri. "Commetto più errori di quanti vorrei. Ho 22 anni e punto a 35; mi restano 13 anni di carriera", confessa in un'intervista al quotidiano SPORT. "Ho un'idea chiara di cosa posso aspirare. Sono il primo a volere la mia prima vittoria in MotoGP, ma bisogna essere realisti". Riguardo alle critiche, la sua posizione è altrettanto ferma: "Chi mi odia non mi dà fastidio. Ogni personaggio pubblico ha sia detrattori che critiche. Se vi piacciono, bene, altrimenti va bene lo stesso".

Certo, è un pilota che ha vinto nove titoli. Dovrei essere molto veloce, ma spero che quel giorno arrivi... È incredibile che, dopo nove titoli mondiali, voglia continuare a vincere". Sincerità e velocità formano il suo biglietto da visita nel paddock. Su questi elementi punta anche Ducati, che ha sacrificato il due volte campione Pecco Bagnaia per fare posto allo spagnolo. Dal 2027 la line-up del team Lenovo Ducati sarà tutta spagnola, con la coppia d'attacco Pedro-Marc a caccia del titolo MotoGP. Riguardo alla possibilità di condividere la squadra con Marquez, Acosta non ha dubbi: "".

L'ultima stagione con la RC16

Un messaggio che mescola rispetto, ambizione e anche la consapevolezza che ritagliarsi un posto d'onore in Top Class non è facile. Al momento predomina una certa rassegnazione, dovuta al fatto che KTM non può giocarsela alla pari con le rivali. "Uff, sono in una fase di rassegnazione. So cosa sto facendo bene e cosa sto sbagliando, ma i risultati non arrivano - ha concluso Pedro Acosta -. Spesso non c'è una ragione per cui le cose accadono".