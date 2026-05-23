Mercato piloti al fotofinish: in sette a caccia di una sella libera

Inizia la corsa contro il tempo per trovare una sella libera per la prossima stagione MotoGP. Ci sono ancora tre o quattro posti liberi e qualche pilota attualmente impegnato in classe regina dovrà dire addio alla massima serie. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare i primi annunci ufficiali e si dovrebbero riempire le poche selle rimaste ancora libere. Vediamo a che punto è la situazione.

Piloti senza contratto

Dopo mesi di trattative tra MotoGP Sports Entertainment (ex Dorna) e i team, l'accordo non è ancora stato firmato per il periodo 2027-2031. Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali su ingaggi e rinnovi, tutti nel paddock della MotoGP sono a conoscenza delle mosse di mercato. Tre o quattro i posti ancora vacanti, sette i piloti che si ritrovano ancora senza un contratto. Gli atleti in questione sono Luca Marini , Alex Rins, Brad Binder, Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Maverick Vinales, Jack Miller... e Nicolò Bulega dalla SBK.

"Al momento non c'è una data precisa per definire il mio futuro. Tutti aspettano perché il 90% della griglia di partenza è praticamente già definita. Ci sono ancora 3 o 4 posti disponibili e tutti aspettano il momento giusto". Queste le parole di Luca Marini, che dovrà lasciare il team Honda factory a fine campionato, quando gli è stato chiesto di eventuali novità sul suo futuro.

Due posti liberi in KTM Tech3

Le moto teoricamente libere, almeno fino a domenica scorsa, sono le due Tech3, che ha già confermato di rimanere team satellite KTM, una Ducati VR46 e un'Aprilia Trackhouse, dove si è creato un vuoto di potere dopo l'annuncio dell'addio del team manager Davide Brivio alla squadra americana. L'italiano diventerà responsabile della Honda HRC andando a prendere il posto di Alberto Puig, relegato ad un ruolo di consulente.

Maverick Vinales è ritornato in pista in occasione del GP di Catalunya, dopo il secondo intervento chirurgico alla spalla in nove mesi. Con Tech3 che resterà legata alla Casa austriaca, aumentano le possibilità di restare su una KTM. Più incerto, invece, il destino di Raul Fernandez, soprattutto dopo il contatto con Jorge Martin al Montmelò, che ha fatto infuriare i vertici di Noale. Il costruttore veneto ha già ingaggiato Bagnaia e rinnovato con Bezzecchi per la prossima stagione MotoGP, mentre per il team cliente tutto è ancora aperto.

Una Ducati libera in VR46

All'inizio del 2026, solo i rookie Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu, Fermín Aldeguer e Johann Zarco avevano il loro futuro assicurato per l'inizio della nuova era MotoGP. A loro si è aggiunto solo Marco Bezzecchi, quando il ​​2 febbraio ha confermato il rinnovo biennale con l'Aprilia. Tutto fatto in casa Ducati, con Marquez e Acosta che formeranno una line-up di grande spessore, mentre resta ancora un punto interrogativo nel team VR46, diviso dal ballottaggio tra Morbidelli, Marini e Bulega. Quest'ultimo si è impegnato con Borgo Panigale per portare avanti lo sviluppo della nuova Desmosedici con motore 850cc e gomme Pirelli. La sua lunga scia di vittorie nel WorldSBK sta spingendo i vertici dell'azienda a ritagliargli un posto in MotoGP prima che decida di passare altrove.

La griglia provvisoria del 2027

TEAM DUCATI LENOVO

Marc Marquez

Pedro Acosta

RED BULL KTM FACTORY

Alex Marquez

Fabio Di Giannantonio

HONDA HRC CASTROL TEAM

Fabio Quartararo

David Alonso

MONSTER ENERGY YAMAHA TEAM

Jorge Martin

Ai Ogura

APRILIA RACING TEAM

Marco Bezzecchi

Pecco Bagnaia

TECH3 RED BULL KTM

Maverick Vinales ??

???

HONDA LCR

Johann Zarco

Diogo Moreira

PRIMA PRAMAC YAMAHA

Toprak Razgatlioglu

Izan Guevara

PERTAMINA ENDURO VR46 RACING DUCATI

Fermin Aldeguer

Bulega/Marini/Morbidelli/Vietti ??

GRESINI RACING DUCATI

Dani Holgado

Joan Mir

TRACKHOUSE APRILIA

Enea Bastianini

???