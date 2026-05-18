Il pilota del team Trackhouse nel mirino di Martinator e del team Aprilia per la sua manovra, ma il diretto interesso scarica le responsabilità sul connazionale.

La gara MotoGP in Catalunya ha vissuto tre partenze diverse a causa degli incidenti e delle bandiere rosse. Nella terza, già al primo giro è capitato un episodio che ha fatto molto discutere: il contatto tra Raul Fernandez e Jorge Martin in curva 5. Il pilota del team Trackhouse si è infilato all'interno e ha finito per toccare il collega, provocandone la caduta. Entrambi sono finiti sulla ghiaia e poi sono poi ripartiti, ma il pilota factory Aprilia è successivamente rientrato al box a causa dei danni riportati alla moto. Invece, il vice campione del mondo Moto2 2021 si è classificato ultimo, a seguito della penalità di 16 secondi causata da un'irregolarità della pressione gomme (era arrivato sedicesimo al traguardo).

Si era creato dello spazio all'interno di quella curva, Raul è entrato e poi c'è stato un contatto. È un incidente di gara. Era legittimo per Raul tentare il sorpasso, probabilmente Jorge ha cercato di difendersi chiudendo la linea. Non mi sento di dire che sia colpa di uno o dell'altro. Infatti, gli steward non hanno deciso di non prendere provvedimenti". L'incidente avvenuto in curva 5 non aveva comportato sanzioni per Fernandez, nonostante l'investigazione iniziale. Le immagini hanno mostrato anche un Massimo Rivola molto nervoso che si è diretto davanti al box Trackhouse per manifestare il proprio disappunto nei confronti di Davide Brivio , il quale a Sky Sport MotoGP ha così commentato l'accaduto: "".

MotoGP Barcellona, Fernandez scarica le responsabilità su Martin

Fernandez, intervistato da DAZN España, ha incolpato Martin dell'incidente e ha spiegato la sua versione di quanto successo: "La situazione che ho vissuto mi sembra un po' surreale, sinceramente. Innanzitutto, mi dispiace per la mia squadra, che ha fatto un lavoro molto durante il weekend. Mi dispiace tanto anche per Aprilia, però c'è un momento in cui Jorge non gestisce tutto bene. Anche sabato nella stessa curva è successo qualcosa di simile e oggi è stato ancora più chiaro. Lui frena molto presto, io decido di entrare; c'è un momento in cui si vede perfettamente che quando sta per piegare la moto si rialza, perché vede che arriva qualcuno. E quando si rialza, torna a piegare la moto e rilascia il freno. Vedendo le immagini e la telemetria, sono deluso della manovra che ha fatto, perché non credo che sia stato corretto. Mi ha visto perfettamente, c'è poco da dire. Mi dispiace per la mia squadra, avevamo un ritmo per lottare per il podio".