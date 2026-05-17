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Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 17 maggio 2026 alle 19:50
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Johann Zarco ha pubblicato un breve video per spiegare la situazione dopo il botto in Catalunya, arriva poi la nota LCR: ecco come sta.
Non si parlava di fratture serie, anche se era stato riscontrato qualche problema da monitorare: Johann Zarco sta relativamente bene, pur chiaramente acciaccato. Dopo Alex Marquez, anche il pilota LCR Honda rassicura tutti con un breve video sui suoi canali social in cui in prima persona racconta l'accaduto e come sta. Già Lucio Cecchinello aveva dato notizie rassicuranti sul suo pilota, ora ci pensa lo stesso francese a dire qualche dettaglio in più. A esami conclusi ecco il responso, comunicato dal team: lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, al menisco mediale, e una piccola lesione al perone nella zona della caviglia.

Il messaggio di Zarco e la nota LCR

Il pilota LCR Honda ha parlato in francese, sua lingua madre, ma ve lo traduciamo qui. "Ciao a tutti. Vi rassicuro, stiamo ancora aspettando i risultati degli esami. Ho il collare, ma non mi dà molto fastidio. Più che altro è il ginocchio, sono i legamenti che hanno ceduto. Il femore non è rotto. C'è una piccola frattura nella parte inferiore del perone, all'esterno della caviglia sinistra. Quindi, ecco... Vi terrò aggiornati. Resterò in ospedale questa sera perché vogliono tenermi sotto controllo e poi si vedrà."
In seguito è arrivata anche la nota ufficiale LCR Honda, che ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione una volta conclusi tutti gli esami. "Johann Zarco ha subito lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, e al menisco mediale. Ha anche riportato una piccola lesione alla perone nella zona della caviglia. Zarco rimarrà in osservazione durante la notte e viaggerà in Francia lunedì per consultarsi con specialisti e valutare i prossimi passi nel suo recupero. L'intero team Castrol Honda LCR gli augura una pronta guarigione e continuerà a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni".

È finita bene 

Tra Marquez e Zarco, il paddock MotoGP ha tremato ed è stato difficile per i piloti ripartire per disputare infine la gara. Non sono mancate polemiche in merito... Quello di Johann Zarco è stato il secondo incidente da paura della giornata al Montmelo. Alla ripartenza dopo la prima bandiera rossa, ecco il mucchio alla prima curva: il francese, Pecco Bagnaia e Luca Marini sono i protagonisti di questo botto, anzi il primo rischia pure di essere colpito da un pilota Trackhouse, che lo evita di un soffio. Seconda bandiera rossa e l'alfiere LCR Honda che viene prima portato al Centro Medico, poi trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Mancano ancora alcuni risultati definitivi, ma intanto abbiamo un primo aggiornamento sulla situazione. Come per lo spagnolo di Gresini Racing, è andata molto bene anche a lui.

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Johann Zarco

diDiana Tamantini

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