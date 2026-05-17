Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

Johann Zarco ha pubblicato un breve video per spiegare la situazione dopo il botto in Catalunya, arriva poi la nota LCR: ecco come sta.

Non si parlava di fratture serie, anche se era stato riscontrato qualche problema da monitorare: Johann Zarco sta relativamente bene, pur chiaramente acciaccato. Dopo Alex Marquez , anche il pilota LCR Honda rassicura tutti con un breve video sui suoi canali social in cui in prima persona racconta l'accaduto e come sta. Già Lucio Cecchinello aveva dato notizie rassicuranti sul suo pilota, ora ci pensa lo stesso francese a dire qualche dettaglio in più. A esami conclusi ecco il responso, comunicato dal team: lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, al menisco mediale, e una piccola lesione al perone nella zona della caviglia.

Il messaggio di Zarco e la nota LCR

Il pilota LCR Honda ha parlato in francese, sua lingua madre, ma ve lo traduciamo qui. "Ciao a tutti. Vi rassicuro, stiamo ancora aspettando i risultati degli esami. Ho il collare, ma non mi dà molto fastidio. Più che altro è il ginocchio, sono i legamenti che hanno ceduto. Il femore non è rotto. C'è una piccola frattura nella parte inferiore del perone, all'esterno della caviglia sinistra. Quindi, ecco... Vi terrò aggiornati. Resterò in ospedale questa sera perché vogliono tenermi sotto controllo e poi si vedrà."

In seguito è arrivata anche la nota ufficiale LCR Honda, che ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione una volta conclusi tutti gli esami. "Johann Zarco ha subito lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, e al menisco mediale. Ha anche riportato una piccola lesione alla perone nella zona della caviglia. Zarco rimarrà in osservazione durante la notte e viaggerà in Francia lunedì per consultarsi con specialisti e valutare i prossimi passi nel suo recupero. L'intero team Castrol Honda LCR gli augura una pronta guarigione e continuerà a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni".

È finita bene

Tra Marquez e Zarco, il paddock MotoGP ha tremato ed è stato difficile per i piloti ripartire per disputare infine la gara. Non sono mancate polemiche in merito... Quello di Johann Zarco è stato il secondo incidente da paura della giornata al Montmelo. Alla ripartenza dopo la prima bandiera rossa, ecco il mucchio alla prima curva: il francese, Pecco Bagnaia e Luca Marini sono i protagonisti di questo botto, anzi il primo rischia pure di essere colpito da un pilota Trackhouse, che lo evita di un soffio. Seconda bandiera rossa e l'alfiere LCR Honda che viene prima portato al Centro Medico, poi trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Mancano ancora alcuni risultati definitivi, ma intanto abbiamo un primo aggiornamento sulla situazione. Come per lo spagnolo di Gresini Racing, è andata molto bene anche a lui.