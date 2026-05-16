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Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: le condizioni del pilota BMW

Superbike
di Diana Tamantini
sabato, 16 maggio 2026 alle 15:05
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Danilo Petrucci portato in ospedale a Most dopo la caduta da paura in Gara 1 SBK: ecco le prime notizie.
Brutta caduta del ternano nel primo giro di Gara 1 Superbike in Repubblica Ceca: è stato portato via in barella, cosciente per fortuna, ed in seguito trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Come confermato da BMW Motorrad, la prima diagnosi al Centro Medico del tracciato dice molto: contusione alla parte bassa della schiena e all'anca sinistra, contusione a pollice, anulare e mignolo della mano sinistra. Ora si attendono ulteriori accertamenti e quindi aggiornamenti dal marchio tedesco per capire meglio la gravità delle lesioni. Un altro brivido dopo il brutto infortunio di Alvaro Bautista stamattina nelle FP3...

Paura per Danilo Petrucci 

Non è iniziata bene la prima manche SBK a Most. È poi arrivata una nuova vittoria di Nicolò Bulega, ma solo alla ripartenza. Prima infatti tutto era stato bloccato da una bandiera rossa ancora prima della fine del primo giro: in curva 13 c’è stato uno spaventoso incidente che ha coinvolto Danilo Petrucci. Le immagini mostrano che è stato sbalzato dalla sua BMW M 1000 RR e che è caduto rovinosamente. Non ha perso conoscenza, ma era palese che stesse provando parecchio dolore.
I soccorsi sono arrivati abbastanza rapidamente, 'Petrux' è stato posizionato su una barella e poi caricato su un’ambulanza, che lo portato al Centro Medico del circuito per i primi controlli, per poi optare per il trasferimento in ospedale. Il suo botto ha chiaramente provocato il pronto fermo della competizione, stop quindi a Gara 1 appena avviata e tutti al box, prima della ripartenza una volta soccorso il pilota BMW.
Periodo davvero nero per la casa di Monaco di Baviera, che già ha Miguel Oliveira fuori causa per infortunio (sostituito in questo round da Michael van der Mark), mentre Petrucci aveva appena ricevuto l'idoneità dopo la contusione all'anca sinistra che l'aveva fermato al Balaton Park. Il post-Razgatlioglu è già piuttosto duro...

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Danilo Petrucci

diDiana Tamantini

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