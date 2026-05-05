BMW ha ufficializzato che il pilota portoghese non correrà nel weekend Superbike in Repubblica Ceca: ci sarà van der Mark con Petrucci.

Domenica scorsa a Balaton Park il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK si è ritrovato con entrambi i piloti infortunati nella Superpole Race e non ha potuto schierare nessuna M 1000 RR in Gara 2. Se Danilo Petrucci aveva comunque corso la "sprint" prima di essere dichiarato unfit a causa di una contusione all'anca sinistra rimediata per un contatto con Bahattin Sofuoglu, invece Miguel Oliveira era stato protagonista di un bruttissimo incidente al via della SPR . Un contatto in curva 6 con Andrea Locatelli lo aveva fatto cadere abbastanza violentemente dalla sua moto e ci sono state delle conseguenze fisiche per lui, finito prima al Centro Medico e poi in ospedale.

Superbike, BMW come sta Miguel Oliveira

Oggi BMW ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni fisiche di Oliveira. Nel comunicato ufficiale si legge che il portoghese ha riportato fratture alla scapola e alle costole, lesioni ai tendini della spalla sinistra e una commozione cerebrale. È stato deciso che si concentrerà completamente sul suo recupero, saltando il prossimo round del calendario Superbike in programma a Most nel weekend 15-17 maggio.

A guidare la sua M 1000 RR in Repubblica Ceca sarà Michael van der Mark, che nel 2026 è diventato tester BMW WorldSBK e anche membro del BMW Motorrad World Endurance Team dopo i cinque anni trascorsi nel team ufficiale Superbike. Il pilota olandese ha grande esperienza e conosce bene la moto, quindi potrà dare un buon contributo.

Da capire se Oliveira sarà in grado di tornare per il round ad Aragon (29-31 maggio), in questo momento non c'è certezza. BMW non si è sbilanciata, probabilmente non è escluso che possa saltare anche l'appuntamento in Spagna. Dopo Aragon c'è Misano nel weekend 12-14 giugno. Non rimane che attendere nuovi aggiornamenti. Intanto, sappiamo che ci sarà van der Mark a Most con Petrucci.