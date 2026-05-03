Il portoghese se l'è vista brutta al via della SPR Superbike a Balaton Park: per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi, però si è comunque infortunato.

Loka) sull'asfalto con tutti gli altri che arrivavano da dietro. Un tipo di dinamica che purtroppo in passato è costata cara ad altri piloti. Subito un momento di paura nel primo giro della Superpole Race del round Superbike al Balaton Pak Circuit. In curva 6 c'è stato un incidente nel quale Miguel Oliveira ha davvero rischiato grosso. Venuto a contatto con Andrea Locatelli, dopo che il pilota Yamaha si era toccato con Sam Lowes, il portoghese è caduto (così come) sull'asfalto con tutti gli altri che arrivavano da dietro. Un tipo di dinamica che purtroppo in passato è costata cara ad altri piloti.

Superbike Balaton Park: come sta Miguel Oliveira

Tanta preoccupazione, ma i soccorsi sono stati tempestivi e poco dopo è stato comunicato che il pilota BMW era cosciente. Un bel sospiro di sollievo. Successivamente è stato trasportato presso il Centro Medico del circuito per i primi accertamenti. Terminata la Superpole Race, è stato annunciato che Oliveira è dichiarato "unfit" per Gara 2, avendo subito una commozione cerebrale e un infortunio alla spalla sinistra. Comunicato anche il trasporto all'ospedale di Székesfehérvár per ulteriori controlli.

Sul serio???? La direzione gara ha visto lo stesso incidente che ho visto io??". Da segnalare anche che Andrea Locatelli è stato ritenuto il colpevole dell'incidente e punito (per "guida irresponsabile") con una doppia long lap penalty. Una penalità che non ha convinto il box Yamaha e neppure Loris Baz, ex pilota del Mondiale Superbike, che sul suo profilo X ha commentato così: "".

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Oliveira, che dopo il sorprendente podio di Gara 1 sperava di vivere una domenica di ottimi risultati. Purtroppo, si è infortunato e ora deve solamente pensare a riposare. Per BMW è una grande perdita, visto che Danilo Petrucci sta faticando più del previsto a Balaton Park. Vedremo se in Gara 2 il pilota italiano riuscirà a fare una buona rimonta e a chiudere almeno in top 10. Si è classificato undicesimo in Gara 1 e addirittura sedicesimo nella Superpole Race.