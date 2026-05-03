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SBK Ungheria, Miguel Oliveira finisce in ospedale: le condizioni dopo il pauroso incidente

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 03 maggio 2026 alle 12:11
Miguel Oliveira-Andrea Locatelli-Sam Lowes incidente nella Superpole Race Superbike WorldSBK a Balaton Park, Ungheria
Il portoghese se l'è vista brutta al via della SPR Superbike a Balaton Park: per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi, però si è comunque infortunato.
Subito un momento di paura nel primo giro della Superpole Race del round Superbike al Balaton Pak Circuit. In curva 6 c'è stato un incidente nel quale Miguel Oliveira ha davvero rischiato grosso. Venuto a contatto con Andrea Locatelli, dopo che il pilota Yamaha si era toccato con Sam Lowes, il portoghese è caduto (così come Loka) sull'asfalto con tutti gli altri che arrivavano da dietro. Un tipo di dinamica che purtroppo in passato è costata cara ad altri piloti.

Superbike Balaton Park: come sta Miguel Oliveira

Tanta preoccupazione, ma i soccorsi sono stati tempestivi e poco dopo è stato comunicato che il pilota BMW era cosciente. Un bel sospiro di sollievo. Successivamente è stato trasportato presso il Centro Medico del circuito per i primi accertamenti. Terminata la Superpole Race, è stato annunciato che Oliveira è dichiarato "unfit" per Gara 2, avendo subito una commozione cerebrale e un infortunio alla spalla sinistra. Comunicato anche il trasporto all'ospedale di Székesfehérvár per ulteriori controlli.
Da segnalare anche che Andrea Locatelli è stato ritenuto il colpevole dell'incidente e punito (per "guida irresponsabile") con una doppia long lap penalty. Una penalità che non ha convinto il box Yamaha e neppure Loris Baz, ex pilota del Mondiale Superbike, che sul suo profilo X ha commentato così: "Sul serio???? La direzione gara ha visto lo stesso incidente che ho visto io??".
Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Oliveira, che dopo il sorprendente podio di Gara 1 sperava di vivere una domenica di ottimi risultati. Purtroppo, si è infortunato e ora deve solamente pensare a riposare. Per BMW è una grande perdita, visto che Danilo Petrucci sta faticando più del previsto a Balaton Park. Vedremo se in Gara 2 il pilota italiano riuscirà a fare una buona rimonta e a chiudere almeno in top 10. Si è classificato undicesimo in Gara 1 e addirittura sedicesimo nella Superpole Race.

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