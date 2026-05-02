MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Balaton Prove 3: Bulega spara il record, Baldassarri alla corte dei grandi

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 02 maggio 2026 alle 10:13
Superbike Balaton: Baldassarri chiude le libere in terza posizione
Nicolò Bulega raccoglie il guanto di sfida del compagno rivale Iker Lecuona e nell'ultima sessione di prove libere ristabilisce le distanze abbattendo anche il primato assoluto del Balaton Park firmato anno scorso da Toprak Razgatlioglu.
Non punzecchiate il dominatore, perchè lui risponde. Ad Assen aveva messo le cose in chiaro con un veemente sorpasso in chicane, davanti a tutto il pubblico, prendendo slancio verso la tredicesima vittoria di fila. Qui Iker Lecuona è ancora più pericoloso, ma Bulega è già alla controffensiva. Nella sessione del mattino ha sparato un impressionante 1'38"339, al secondo giro di un long rum da dodici passaggi. Quindi non con la gomma da qualifica, ma con la stessa SCX (soffice) che userà questo pomeriggio nella gara lunga.

Balda scalda i muscoli 

Lorenzo Baldassarri (nella foto d'apertura) ha cominciato l'avventura con Go Eleven assaggiando il podio in Australia e anche su questo piccolo tracciato ungherese si sta esprimendo a livelli altissimi. Intanto ha piazzato la Panigale V4 "clienti" in scia alle ufficiali alla resa dei conti delle tre sessioni di prove, ma è una posizione alla portata anche in ottica gara. Essere "the best of the rest" sarebbe una specie di consacrazione per questo ragazzo che finora non aveva mai trovato la piattaforma ideale per mostrare il proprio talento. In Go Eleven ce l'ha, mentre il team ha pescato un pilota meno impegnativo di Andrea Iannone, ma ugualmente veloce, se non di più.

Oliveira raggiunge Razgatlioglu

Il pilota turco ha lasciato la Superbike da campione del Mondo in carica ma è rimasto il convitato di pietra. Di lui si parla continuamente, sia perchè Bulega sta provando a battere i record che ha lasciato, ma sopratutto per capire quanto è costata la perdita alla BMW. Miguel Oliveira in coda a FP3 ha fatto 1'38"986, praticamente l'identico riferimento siglato da Toprak nello stesso momento del round '25, cioè 1'38"918. Il problema della BMW è che non basta, perchè con la nuova Panigale V4 R la Ducati ha compiuto un salto deciso. L'anno scorso, al termine di FP3, la Ducati era comunque davanti con Alex Lowes in 1'38"747. Quindi oggi Bulega ha limitato quattro decimi al riferimento di marca, migliorando invece il suo personale di 1"3. Qui dentro l'anno scorso Nicolò non aveva brillato, chiudendo le prove soltanto sesto. Ora ha cambiato decisamente ritmo.

Petrucci a denti stretti

La scivolata di venerdi pomeriggio non è stata priva di conseguenze per Danilo, che ha una subìto una forte contusione al polso sinistro. Il pilota BMW è riuscito a compiere dieci giri, ma anche dovesse riuscire a prendere il via in Superpole (11:15) e schierarsi in gara 2 (15:30) sicuramente non sarà al meglio. Un brutto colpo, sia per lui che per la stessa BMW.
Superbike Balatan: Classifica combinata delle prove libere

Leggi anche

SBK, Lecuona non spaventa Bulega: il duello Aruba Ducati è pronto a esplodereSBK, Lecuona non spaventa Bulega: il duello Aruba Ducati è pronto a esplodere
BMW sperimenta con Miguel Oliveira: le nuove alette non bastano per volareBMW sperimenta con Miguel Oliveira: le nuove alette non bastano per volare
Corsedimoto su Instagram, seguici qui
Lorenzo Baldassarri

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole
Superbike

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

02 maggio 2026
Ducati
In Pista

Ducati Kagayama rinuncia alla 8 ore di Suzuka: priorità titolo All Japan Superbike

02 maggio 2026
La BMW M 1000 RR di Miguel Oliveira nel round Superbike WorldSBK a Balaton Park, Ungheria
Superbike

BMW sperimenta con Miguel Oliveira: le nuove alette non bastano per volare

01 maggio 2026

Altre notizie

Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: nuovi sponsor e contratti aspettando Ducati

MotoGP
Norris

Formula 1 colpo di scena a Miami: la McLaren risorge, Lando Norris agguanta la pole della Sprint

Formula 1
Ducati

Ducati Kagayama rinuncia alla 8 ore di Suzuka: priorità titolo All Japan Superbike

In Pista
ITALJET ROADSTER 400

Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Crollo Ducati, l'urlo di Pecco Bagnaia: "Non sono felice"

MotoGP
ITALJET ROADSTER 400

Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità
Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

Superbike
Superbike Balaton FP: Lecuona ruggisce ancora

SBK Balaton, Prove 2: Lecuona ruggisce, il Mondiale è la coppa Ducati

Superbike
motogp-no-wild-card-2027

Stop alle wild card MotoGP, pressione gomme sempre sotto controllo, e non solo: le ultime novità

MotoGP

Loading