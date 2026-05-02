Nicolò Bulega raccoglie il guanto di sfida del compagno rivale Iker Lecuona e nell'ultima sessione di prove libere ristabilisce le distanze abbattendo anche il primato assoluto del Balaton Park firmato anno scorso da Toprak Razgatlioglu.

Non punzecchiate il dominatore, perchè lui risponde. Ad Assen aveva messo le cose in chiaro con un veemente sorpasso in chicane, davanti a tutto il pubblico, prendendo slancio verso la tredicesima vittoria di fila. Qui Iker Lecuona è ancora più pericoloso, ma Bulega è già alla controffensiva. Nella sessione del mattino ha sparato un impressionante 1'38"339, al secondo giro di un long rum da dodici passaggi. Quindi non con la gomma da qualifica, ma con la stessa SCX (soffice) che userà questo pomeriggio nella gara lunga.

Balda scalda i muscoli

the best of the rest" sarebbe una specie di consacrazione per questo ragazzo che finora non aveva mai trovato la piattaforma ideale per mostrare il proprio talento. In Go Eleven ce l'ha, mentre il team ha pescato un pilota meno impegnativo di Andrea Iannone, ma ugualmente veloce, se non di più. Lorenzo Baldassarri (nella foto d'apertura) ha cominciato l'avventura con Go Eleven assaggiando il podio in Australia e anche su questo piccolo tracciato ungherese si sta esprimendo a livelli altissimi. Intanto ha piazzato la Panigale V4 "clienti" in scia alle ufficiali alla resa dei conti delle tre sessioni di prove, ma è una posizione alla portata anche in ottica gara. Essere "" sarebbe una specie di consacrazione per questo ragazzo che finora non aveva mai trovato la piattaforma ideale per mostrare il proprio talento. In Go Eleven ce l'ha, mentre il team ha pescato un pilota menodi Andrea Iannone, ma ugualmente veloce, se non di più.

Oliveira raggiunge Razgatlioglu

Il pilota turco ha lasciato la Superbike da campione del Mondo in carica ma è rimasto il convitato di pietra. Di lui si parla continuamente, sia perchè Bulega sta provando a battere i record che ha lasciato, ma sopratutto per capire quanto è costata la perdita alla BMW. Miguel Oliveira in coda a FP3 ha fatto 1'38"986, praticamente l'identico riferimento siglato da Toprak nello stesso momento del round '25, cioè 1'38"918. Il problema della BMW è che non basta, perchè con la nuova Panigale V4 R la Ducati ha compiuto un salto deciso. L'anno scorso, al termine di FP3, la Ducati era comunque davanti con Alex Lowes in 1'38"747. Quindi oggi Bulega ha limitato quattro decimi al riferimento di marca, migliorando invece il suo personale di 1"3. Qui dentro l'anno scorso Nicolò non aveva brillato, chiudendo le prove soltanto sesto. Ora ha cambiato decisamente ritmo.

Petrucci a denti stretti

La scivolata di venerdi pomeriggio non è stata priva di conseguenze per Danilo, che ha una subìto una forte contusione al polso sinistro. Il pilota BMW è riuscito a compiere dieci giri, ma anche dovesse riuscire a prendere il via in Superpole (11:15) e schierarsi in gara 2 (15:30) sicuramente non sarà al meglio. Un brutto colpo, sia per lui che per la stessa BMW.