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Superbike del futuro negli anni ’80: la Suzuki Nuda, funzionante, estrema e impossibile da produrre

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
giovedì, 30 aprile 2026 alle 13:00
Suzuki Nuda
Suzuki Nuda
La Suzuki Nuda, uno dei concept più folli e visionari della storia del motociclismo. Univa prestazioni da superbike, tecnologie rivoluzionarie e un design mai visto prima.
Venne presentata al Tokyo Motor Show 1986 e non era solo un esercizio di stile. Era una moto funzionante, guidabile, e soprattutto incredibilmente avanzata per il suo tempo.
A colpire immediatamente era la carrozzeria: completamente chiusa, liscia, senza elementi meccanici visibili. Una scelta radicale negli anni ’80, dove le sportive iniziavano appena a sviluppare carene aerodinamiche. Realizzata in fibra di carbonio, anticipava soluzioni che sarebbero diventate comuni solo molti anni dopo.
Sotto quella pelle così pulita si celava il motore della Suzuki GSX-R750, uno dei riferimenti tra le sportive dell’epoca, un quattro cilindri capace di prestazioni molto elevate. A livello di potenza la Nuda si avvicinava più a una superbike che a un semplice prototipo da esposizione.
Le vere differenze stavano nella ciclistica e nelle soluzioni tecniche. La presenza della trazione integrale, con la ruota anteriore motrice, era qualcosa di estremamente raro e complesso da realizzare. A questo si aggiungeva lo sterzo a mozzo centrale, che sostituiva la forcella tradizionale e cambiava completamente l’impostazione della moto. Anche l’elettronica, con sistemi di gestione più evoluti rispetto allo standard dell’epoca, contribuiva a rendere il progetto ancora più avanzato.
Proprio questa combinazione di soluzioni, però, ne segnò il destino. La Nuda era troppo complessa e costosa per essere messa in produzione. Il mercato degli anni ’80, inoltre, non era pronto per una moto così diversa. Produrla avrebbe richiesto investimenti elevati e compromessi tecnici difficili da gestire.
Per questo rimase un concept. La Suzuki Nuda non ha avuto un seguito diretto ma ha rappresentato un banco di prova importante per idee e tecnologie che, in forme più semplici, si sono viste negli anni successivi.
La Nuda resta quindi un esempio concreto di moto “troppo avanti”: vicina a una superbike per prestazioni, ma lontana dalla realtà produttiva.

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