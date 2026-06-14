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MotoGP Brno: Aprilia vs Ducati, nuovi equilibri dopo l'Ungheria? Orari TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 14 giugno 2026 alle 21:00
motogp-brno-orari-2026
Mondiale MotoGP all'Automotodrom Brno per un altro GP tutto da vivere, soprattutto dopo il colpo di scena in Ungheria... Tutti gli orari TV e streaming.
Il pasticcio Aprilia che ben ricordiamo forse non cambia gli equilibri a livello tecnico (lo sapremo il prossimo weekend), ma a livello di classifica c'è stato un cambiamento importante. Ducati ha sfruttato al massimo la situazione con Marc Marquez e Pecco Bagnaia, riaprendo quindi la sfida. Come andrà il duello tra marchi tricolori sul tracciato di Brno? Si inseriranno anche KTM, Honda e Yamaha? Per l'infortunato Zarco continua Cal Crutchlow, non è chiara la situazione di Alex Marquez.
In Moto2, continuerà il dominio di Manuel Gonzalez, ora finalmente all'attenzione della MotoGP? In Moto3, avanti col regno di Maximo Quiles? In attesa poi di informazioni sui prossimi passi in seguito alla maxi-squalifica di Adrian Fernandez e Leopard Racing... Di seguito tutti gli orari del Gran Premio della Repubblica Ceca: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), differita su TV8 per le tre gare della domenica.

Diretta integrale su Sky Sport MotoGP

Venerdì 19 giugno
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 20 giugno
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 21 giugno
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 16 giri
12:15 Moto2 Gara – 18 giri
14:00 MotoGP Gara – 21 giri

Gli orari su TV8

Sabato 20 giugno (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 21 giugno (differita)
14:00 Moto3 Gara – 16 giri
15:15 Moto2 Gara – 18 giri
17:00 MotoGP Gara – 21 giri

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