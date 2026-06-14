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Rivoluzione 2027, è caos piloti: ma chi svilupperà le MotoGP del futuro?

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 14 giugno 2026 alle 20:00
marquez-motogp-ducati
La MotoGP procede verso la rivoluzione 2027, con non pochi dilemmi: ecco un'altra matassa da sbrogliare.
La prossima settimana tocca al Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, lunedì è in programma una giornata di test privati MotoGP, i primi con le nuove 850cc. E non mancano problemi... Stavolta non tecnici o di gomme, di cui vi abbiamo parlato, ma di piloti. Il mercato 2027 è in pieno fermato e probabilmente nei prossimi giorni arriveranno i tanti attesi annunci, mettendo fine quindi alle varie voci di corridoio che si rincorrono dallo scorso novembre. Ma quel che appare certo è che più piloti cambieranno moto, un fatto che potrebbe pesare notevolmente nello sviluppo delle moto del futuro!

Chi proverà le nuove 850cc? 

Sicuramente i collaudatori dei vari marchi, i perni certi di questo processo di rivoluzione. Quindi Michele Pirro per Ducati (e ricordiamo che anche Nicolò Bulega ha già provato la nuova MotoGP), Lorenzo Savadori per Aprilia, Dani Pedrosa e Pol Espargaro per KTM, Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso per Yamaha, Takaaki Nakagami per Honda, forse eccezionalmente anche Cal Crutchlow, che non ha chiuso la porta alla possibilità di un ruolo da tester? Oltre a loro però, la situazione è abbastanza critica. I collaudatori però non possono dare feedback da un weekend di gara, visto che non competono, ma è argomento solo di competenza dei piloti ufficiali. E quindi chi può salire in moto e chi no?
Pecco Bagnaia a fine 2026 lascerà Ducati per Aprilia, Jorge Martin lascia Aprilia per Yamaha, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio lasceranno Ducati per KTM, Enea Bastianini lascerà KTM per Aprilia (Trackhouse), Joan Mir lascerà Honda per Ducati (Gresini)... E ciascun marchio da sempre l'impossibile per impedire che i propri segreti vengano svelati e 'sfruttati' dagli altri a proprio vantaggio. Mezza griglia ferma quindi, oppure le case MotoGP lasceranno comunque le prove in mano ai propri piloti attuali, pur consapevoli dei cambi futuri? Noi ci poniamo una logica domanda, la risposta l'avremo dopo il Gran Premio MotoGP a Brno.

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