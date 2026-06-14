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SBK, Axel Bassani illude Bimota e poi butta il podio: "Fa un po' male"

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 14 giugno 2026 alle 19:15
Axel Bassani caduto con la Bimota nella gara Superbike a Misano
Superbike Misano: Axel Bassani illude Bimota e poi butta il podio in Gara 2
Il pilota veneto ha sprecato una grande opportunità che si era meritato: lascia comunque Misano con sensazioni positive.
Bimota è andata vicinissima a conquistare un podio nel round di casa, sarebbe stata una soddisfazione enorme. Axel Bassani stava occupando la terza posizione quando, a cinque giri dalla fine, è caduto in curva 8. Ha perso l'anteriore, è finito nella ghiaia e ha detto addio a quello che sarebbe stato un risultato speciale per lui e per la sua squadra. Dopo l'annuncio del rinnovo del contratto per il 2027 e i due positivi quarti posti in Gara 1 e in Superpole Race, sarebbe stata una bella ciliegina sulla torta salire sul podio al termine del weekend Superbike in Emilia-Romagna. Ci riproverà nei prossimi round.

Superbike Misano: Bassani spiega la caduta in Gara 2

Anche se non è riuscito a prendersi il podio, Bassani valuta positivamente quanto fatto in questo fine settimana in Italia: "Penso che sia stato un weekend positivo, siamo sempre stati in top 4. Ho lavorato davvero bene con il team e ne sono felice. In Gara 2 in curva 8 ho perso l'anteriore. Ero abbastanza al limite dall'inizio e ho cercato di controllare la situazione. Ho visto che Montella iniziava a rallentare un po' e ho provato a continuare con lo stesso passo, però... Può succedere, fa parte del gioco. Sappiamo che per lottare per la top 4 dobbiamo sempre spingere al limite. Fa un po' male, ma le gare sono così. Dobbiamo apprezzare queste situazioni e continuare a lavorare".
Yari Montella ha beneficiato della caduta di Axel e ha ammesso che senza tale errore non sarebbe riuscito a conquistare la terza posizione. Il pilota del team Bimota by Kawasaki Racing Team ha così replicato: "Mi fa piacere che lo abbia detto e mi da ancora più carica per la prossima gara. Nelle ultime tre mi sono trovato molto bene con il team e con la moto. L'atmosfera è ottima e lavoriamo bene assieme, quindi sono felice quando salgo in sella. Donington mi piace e cercheremo di fare gli stessi risultati di questo weekend".

Axel vuole continuare a crescere

Bassani vuole guardare il bicchiere mezzo pieno del suo fine settimana in Emilia Romagna. Aver chiuso al quarto posto le prime due manche ed essere andato vicino al podio nella terza rappresenta un bel segnale per il futuro. Già ad Aragon aveva terminato il round con una promettente quinta posizione. Considerando quanto va forte la Ducati con più piloti, non è affatto scontato riuscire a stare nella top 5.
Bimota è il secondo migliore costruttore della griglia Superbike 2026 e si sta impegnando per ridurre il gap, anche se l'impresa è difficile in questo momento. Diventa fondamentale approfittare di ogni buona occasione per occupare delle buone posizioni. Sicuramente Axel avrà qualche rimpianto per non aver mantenuto la P3 in Gara 2 a Misano, ma certamente questo weekend gli darà ancora più motivazioni per il futuro. Il prossimo round si corre a Donington Park, dove nel 2025 non riuscì a conquistare neppure un punto: nel 2026 punta a ben altri risultati con la sua KB998 Rimini.

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