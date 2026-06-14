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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Misano

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 14 giugno 2026 alle 14:55
Bulega, Lecuona e altri piloti nella gara Superbike a Misano
Mondiale Superbike 2026: come cambiano le classifiche piloti e costruttori
Bulega inarrestabile anche in Emilia-Romagna, la corona iridata Superbike è sempre più vicina: ecco la situazione dopo questo weekend.
Il round WorldSBK a Misano Adriatico è terminato con l'ennesima vittoria di Nicolò Bulega, arrivato a 25 di fila. Il pilota italiano ha letteralmente ammazzato il campionato con la sua netta superiorità. È il miglior interprete della nuova Ducati Panigale V4 R e nella sua Emilia-Romagna ha sconfitto in modo netto il compagno di squadra Iker Lecuona, che negli scorsi round sembrava essere in avvicinamento e che lascerà l'Italia con grande frustrazione per non essere stato all'altezza. Ora nella classifica generale ci sono 121 punti a separarli, il titolo mondiale Superbike 2026 è sempre più nelle mani di Bulegas.
Da sottolineare anche la prestazione di Yari Montella, che ha fatto tre terzi posti ed è terzo anche in campionato. Grande weekend e grande stagione del pilota del team Barni Spark. Bimota si è confermato il secondo miglior costruttore, anche se c'è il rimpianto per la caduta di Axel Bassani in Gara 2: il veneto era terzo quando a cinque giri dalla fine è caduto in curva 5 e ha buttato via un podio che sarebbe stato davvero speciale. Il suo compagno di squadra Alex Lowes ha chiuso con un quarto posto, lo stesso che occupa anche nella classifica assoluta: è stato il primo dei non ducatisti.

Superbike, round Emilia-Romagna: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI SBK
  1. Nicolò Bulega 434 punti
  2. Iker Lecuona 313 punti
  3. Yari Montella 170 punti
  4. Alex Lowes 156 
  5. Sam Lowes 148
  6. Axel Bassani 128
  7. Lorenzo Baldassarri 123
  8. Alvaro Bautista 99
  9. Miguel Oliveira 97
  10. Alberto Surra 95
  11. Garrett Gerloff 91
  12. Andrea Locatelli 91
  13. Tarran Mackenzie 81
  14. Xavi Vierge 65
  15. Danilo Petrucci 46
  16. Thomas Bridewell 45
  17. Remy Gardner 38
  18. Stefano Manzi 34
  19. Michael van der Mark 23
  20. Somkiat Chantra 8
  21. Tetsuta Nagashima 7
  22. Jonathan Rea 4
  23. Bahattin Sofuoglu 4
  24. Mattia Rato 3
  25. Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SBK
  1. Ducati 434 punti
  2. Bimota 192 punti
  3. BMW 127 punti
  4. Yamaha 116
  5. Kawasaki 91
  6. Honda 18

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