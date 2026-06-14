Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Misano

Bulega inarrestabile anche in Emilia-Romagna, la corona iridata Superbike è sempre più vicina: ecco la situazione dopo questo weekend.
Il round WorldSBK a Misano Adriatico è terminato con l'ennesima vittoria di Nicolò Bulega
, arrivato a 25 di fila. Il pilota italiano ha letteralmente ammazzato il campionato con la sua netta superiorità. È il miglior interprete della nuova Ducati Panigale V4 R e nella sua Emilia-Romagna ha sconfitto in modo netto il compagno di squadra Iker Lecuona, che negli scorsi round sembrava essere in avvicinamento e che lascerà l'Italia con grande frustrazione per non essere stato all'altezza. Ora nella classifica generale ci sono 121 punti a separarli, il titolo mondiale Superbike 2026 è sempre più nelle mani di Bulegas
.
Da sottolineare anche la prestazione di Yari Montella, che ha fatto tre terzi posti ed è terzo anche in campionato. Grande weekend e grande stagione del pilota del team Barni Spark. Bimota si è confermato il secondo miglior costruttore, anche se c'è il rimpianto per la caduta di Axel Bassani in Gara 2
: il veneto era terzo quando a cinque giri dalla fine è caduto in curva 5 e ha buttato via un podio che sarebbe stato davvero speciale. Il suo compagno di squadra Alex Lowes ha chiuso con un quarto posto, lo stesso che occupa anche nella classifica assoluta: è stato il primo dei non ducatisti.
Superbike, round Emilia-Romagna: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI SBK
- Nicolò Bulega 434 punti
- Iker Lecuona 313 punti
- Yari Montella 170 punti
- Alex Lowes 156
- Sam Lowes 148
- Axel Bassani 128
- Lorenzo Baldassarri 123
- Alvaro Bautista 99
- Miguel Oliveira 97
- Alberto Surra 95
- Garrett Gerloff 91
- Andrea Locatelli 91
- Tarran Mackenzie 81
- Xavi Vierge 65
- Danilo Petrucci 46
- Thomas Bridewell 45
- Remy Gardner 38
- Stefano Manzi 34
- Michael van der Mark 23
- Somkiat Chantra 8
- Tetsuta Nagashima 7
- Jonathan Rea 4
- Bahattin Sofuoglu 4
- Mattia Rato 3
- Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SBK
- Ducati 434 punti
- Bimota 192 punti
- BMW 127 punti
- Yamaha 116
- Kawasaki 91
- Honda 18