VR46 cambia tutto: Valentino Rossi 'licenzia' Morbidelli

In questa anomala sessione di mercato piloti, dove non ci sono annunci ufficiali ma le trattative proseguono ugualmente, c'è anche chi dovrà restare fuori dai nastri di partenza. Tra questi Franco Morbidelli , storico allievo della VR46 Academy, che viene messo fuori dal progetto MotoGP di Valentino Rossi.

Il podio di Jerez

Franco Morbidelli è tra i numerosi piloti della classe regina che si trovano ad affrontare un futuro incerto. Dopo la conquista del titolo mondiale Moto2 nel 2017, ha trascorso ben nove stagioni in MotoGP, alternandosi tra Honda, Yamaha e Ducati. Il clou della sua carriera nella stagione 2020, quando conclude al secondo posto alle spalle di Joan Mir. Poi l'italo-brasiliano ha vissuto momenti difficili, con risultati opachi e diversi infortuni che hanno frenato il suo talento.

In questa stagione la miglior prestazione è il terzo posto conquistato nella Sprint a Jerez, gara interrotta per pioggia. "Voglio dedicare questo risultato alle persone che soffrono, che pensano di non avere alcuna possibilità, che pensano di essere peggiori di tutti gli altri", ha detto Morbidelli dopo il podio inatteso. "[La gente diceva] 'non ha nessuna possibilità, non può ottenere il risultato, non ha velocità, non ha niente'. Ed eccoci qui".

L'imminente addio alla MotoGP

Ma nella MotoGP di oggi un podio non basta, serve molto altro per ritagliarsi un posto in griglia per il 2027. Attualmente è 14° in classifica generale , ultimo tra i piloti Ducati, mentre il compagno di box Fabio Di Giannantonio si sta rendendo autore di un campionato entusiasmante. Nonostante tutto 'Diggia' lascerà la squadra di Valentino Rossi a fine anno per andare in KTM factory, dove si ritroverà Alex Marquez come compagno di box. Al posto di Morbidelli è in arrivo Nicolò Bulega, dominatore assoluto nel WorldSBK, fortemente voluto da Ducati in MotoGP per il prossimo Mondiale. In VR46 arriverà anche il giovane e talentuoso Fermin Aldeguer, per una line-up piloti tutta nuova.

Quale destino per Franco Morbidelli? Da tempo si parla di un eventuale passaggio in Superbike, soprattutto con il passaggio alle gomme Michelin. "Sono un pilota. Amo correre. Non ho ancora finito il mio compito qui", ha detto Franky riguardo al suo futuro. "Penso che il mio obiettivo sia cambiato un po' dopo i primi tre anni in MotoGP. Puntavo a vincere il campionato e ci sono andato molto vicino dopo due anni, nel 2020".

Da allora il destino gli è stato avverso. "Poi ho avuto dei problemi e non sono riuscito ad avvicinarmi al mio obiettivo. Quindi il mio obiettivo è cambiato un po'". Con tanti giovani piloti all'arrembaggio dalla Moto2 i posti liberi per la Top Class sono molto limitati. "Ora la priorità è tornare a vincere le gare. Sarà fondamentale tornare a vincere le gare prima di pensare a vincere un campionato. Al momento sono ancora lontano da questo obiettivo".

Nuovo capitolo in SBK

Il sogno del titolo MotoGP ormai è infranto, ma Morbidelli potrebbe trovare posto nel WorldSBK, sempre in orbita Ducati. Non è da escludere uno scambio di box con Nicolò Bulega in Aruba.it. Intanto il pilota VR46 non è l'unico escluso: anche piloti del calibro di Alex Rins, Brad Binder e Jack Miller sembrano al momento senza un manubrio per la nuova era 850cc. E i giochi di mercato sembrano ormai fatti...