Lo spagnolo ha lasciato Misano con grande frustrazione per non essere riuscito a lottare con il compagno di squadra: dovrà impegnarsi di più nei prossimi round per vincere finalmente in SBK.

Arrivare secondo dietro a Nicolò Bulega non è affatto qualcosa di disonorevole, però per Iker Lecuona le tre sconfitte subite a Misano Adriatico sono state molto pesanti. Dopo essersi avvicinato negli scorsi round Superbike, pensava che fosse arrivato finalmente il momento di dargli del filo da torcere fino all'ultimo giro e di batterlo.

Aver fatto bene in MotoGP da sostituto di Alex Marquez gli aveva dato una carica in più nell'affrontare il weekend in Emilia-Romagna, però poi sono arrivati dei KO netti. In Gara 1 ha accusato un ritardo di 6"1 e in Gara 2 di 5"1. Nella Superpole Race da 10 giri il gap è stato contenuto a 1"1, ma l'ex pilota Honda non ha mai davvero messo in discussione la vittoria di Bulegas.

Superbike Misano: la frustrazione di Iker Lecuona

L'ex pilota del team Honda HRC WorldSBK ha spiegato che nonostante i cambiamenti fatti sulla sua Panigale V4 R nella giornata di domenica, non c'è stato verso di poter battagliare con Bulega: "Al mattino abbiamo preso un rischio cambiando tanto la moto, come non avevamo mai fatto. Nella Superpole Race mi ero sentito a mio agio e sono arrivato a 1"1 da Nicolò, non male. Abbiamo visto un po' la luce in fondo al tunnel, poi abbiamo cambiato la moto ancora per Gara 2. Era meglio nel complesso, ma nel settore veloce sono andato sul verde sette-otto volte al Curvone e ho dovuto rallentare per non prendere la penalità. A un certo punto ho deciso solo di gestire il vantaggio sui piloti dietro".

SBK Misano: la frustrazione di Iker Lecuona

Aveva dichiarato di essere frustrato già dopo Gara 1, Lecuona lo ha ribadito anche al termine di un weekend Superbike a Misano nel quale aveva ben altre aspettative: "Da un lato sono contento del secondo posto in campionato, dei risultati del team e del fatto che ci fossero tre Ducati davanti. Ma sono frustrato: non per essere arrivato secondo, bensì per la mia performance. Non ho trovato i 2 decimi che Nicolò aveva in tasca. Ad Aragon ero felice, a Misano no, perché sono stato davvero lontano".

Pensava di essere pronto a sfidare Bulega, invece lo spagnolo si è ritrovato con un distacco che non si aspettava e che lo fa riflettere: "Sono scontento di essere lontano da lui. È vero che ho rallentato e ho gestito il margine sugli inseguitori, ma sarei comunque arrivato dietro di 3-4 secondi. Sono frustrato per questo. Non è dura finire secondo, è dura finire lontano dal tuo compagno di squadra".

Bulega può vincere tutte le gare SBK 2026?

Lecuona è stato molto sincero nell'esprimere il suo stato d'animo. Ovviamente, spera di poter fare meglio nel prossimo round a Donington Park (10-12 luglio), su una pista che è stata una delle peggiori per lui quando guidava per la Honda. Ora che si trova nel team Aruba Ducati e guida una Panigale V4 R sono cambiate tantissime cose, dunque non è detto che faticherà.

Bulega vincerà tutte le gare 2026?

In ogni caso, dopo diciotto secondi posti consecutivi dietro a Bulega, è normale che provi un po' di insoddisfazione per non essere ancora riuscito a conquistare la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. E per come stanno andando le gare finora, non si può neppure escludere che Nicolò le vincerà tutte. Sarebbe qualcosa di clamoroso.

Iker dovrà fare del suo meglio per alzare il livello e riuscire finalmente a sconfiggere il compagno di squadra, destinato poi alla MotoGP nel 2027. A proposito di questo trasferimento, lo spagnolo ha dichiarato che preferirebbe averlo ancora come rivale: "Se andrà in MotoGP, sarò molto contento per lui, perché se lo merita. D'altra parte, preferirei che rimanesse qui, per il mio bene. Perché se rimanesse, potrei spingermi oltre e imparare di più".

Morbidelli nel team Aruba Ducati?

Continuare ad avere un pilota italiano nella squadra è importante per Aruba Ducati, ma lo è ancora di più avere qualcuno che sia veloce e motivato, indipendentemente dalla nazionalità. I colloqui con Morbidelli ci sono, però sono diversi i profili presi in considerazione. Lo stesso Lecuona non ha ancora firmato il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine 2026, dovrebbe essere solo una "formalità", dato che i suoi risultati sono molto positivi finora.