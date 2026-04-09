Lucio Masut, il visionario che riportò Gilera sul tetto del mondo

Lucio Masut era una mente tecnica brillante, capace di trasformare intuizioni in progetti concreti e innovativi. Si è spento nei giorni scorsi ma i suoi successi resteranno per sempre nella storia del motociclismo.

Masut nacque a Cordenons, in provincia di Pordenone. Iniziò la carriera alla Michelin, prima di entrare nel gruppo Piaggio nel 1973. Passò poi alla Gilera , dove ricoprì il ruolo di direttore tecnico e contribuì alla creazione della RC 600, monocilindrica da enduro molto amata dagli appassionati. Negli anni sviluppò una serie di modelli che consolidarono la reputazione del marchio nel mondo dell'off-road.

Con l’acquisizione di Gilera da parte di Piaggio, approdò a Pontedera. Scalò le gerarchie fino a diventare direttore tecnico del settore ricerca e sviluppo oltre che ingegnere responsabile per Piaggio e Gilera.

Fu sua l’idea di riportare Gilera nel Motomondiale, una mossa che sembrava quasi impossibile. Il marchio, infatti, era assente dalle competizioni ormai da decenni. Lucio Masut sapeva però che l’innovazione e la competizione hanno un legame fortissimo. La Derbi 125, del gruppo Piaggio, venne dunque trasformata in Gilera. Masut pensò di puntare su Manuel Poggiali e non ci fu scelta più giusta. Nel 2001 conquistò infatti lo storico titolo mondiale classe 125 e riportò il marchio italiano sul tetto del mondo dopo ben 44 anni.

Tra le intuizioni anche lo scooter MP3, un veicolo a tre ruote lanciato nel 2006. Nel corso della sua carriera Lucio Masut ricevette il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo contributo all’industria italiana.

Dopo aver lasciato Piaggio, l'ingegnere friulano assunse la presidenza del consiglio di amministrazione di PontLab, centro d’eccellenza per il testing avanzato dei materiali e il trasferimento tecnologico, operando in settori come aerospaziale, automotive, nautica, moda, beni culturali e arredamento.

Accanto all’attività professionale, coltivava passioni come il volo a vela, espressione di uno spirito curioso e proiettato verso l’innovazione.