"È già una vittoria": il ritorno nel Mondiale WMX di Courtney Duncan dopo i problemi di salute.

Courtney Duncan, pluricampionessa WMX, è ripartita da questo risultato dopo un anno d'assenza nel paddock del Mondiale "È già una vittoria essere tornata" aveva dichiarato alla vigilia del GP di Francia. Un 8° posto overall che vale tantissimo., pluricampionessa WMX, è ripartita da questo risultato dopo un anno d'assenza nel paddock del Mondiale Motocross per problemi di salute. La 30enne neozelandese ha infatti dovuto affrontare una pericardite, tradotto l'infiammazione del pericardio, la sottile membrana a forma di sacco che avvolge e protegge il cuore, come in questo caso dovuta ad un virus. Un guaio non da poco per un'atleta, che ora però è riapparsa sorridente e più agguerrita che mai, determinata a recuperare il tempo perduto ma senza strafare, procedendo un passo alla volta.aveva dichiarato alla vigilia del GP di Francia.

All'inferno e ritorno

Ad inizio 2025 erano iniziati i malesseri, su tutti i forti dolori al petto: è seguito il ricovero in ospedale per tutti i controlli del caso e quindi avere un quadro più chiaro della situazione, con infine la diagnosi di pericardite. Inizialmente era stata annunciata la sua assenza solo per la partenza di campionato, in attesa di capire meglio la situazione e quindi i tempi di recupero, ma inevitabilmente la pluricampionessa kiwi s'è vista poi costretta a saltare tutta la stagione, dando massima priorità alla sua salute. "È passato davvero tanto tempo" ha dichiarato emozionata Duncan ai microfoni di mxgp.com prima di essere nuovamente in azione. "Mi prendo il tempo che serve" aveva sottolineato subito. Si sta allenando da mesi ormai, una volta risolta la condizione che l'aveva fermata, ma chiaramente serve ricostruire la "forma mondiale". Il risultato di questo weekend a Lacapelle-Marival però ha dimostrato, nel caso ci fossero dubbi, che il talento non s'è perso per strada. Se chiedi di quinto titolo svia l'argomento con un "Dobbiamo essere realisti". Chissà però se, passo dopo passo, la rivedremo in lotta per la corona iridata già quest'anno!