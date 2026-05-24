MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Courtney Duncan, che rinascita: ritorno Mondiale dopo l'incubo

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 24 maggio 2026 alle 13:56
duncan-motocross-wmx-comeback
"È già una vittoria": il ritorno nel Mondiale WMX di Courtney Duncan dopo i problemi di salute.
Un 8° posto overall che vale tantissimo. Courtney Duncan, pluricampionessa WMX, è ripartita da questo risultato dopo un anno d'assenza nel paddock del Mondiale Motocross per problemi di salute. La 30enne neozelandese ha infatti dovuto affrontare una pericardite, tradotto l'infiammazione del pericardio, la sottile membrana a forma di sacco che avvolge e protegge il cuore, come in questo caso dovuta ad un virus. Un guaio non da poco per un'atleta, che ora però è riapparsa sorridente e più agguerrita che mai, determinata a recuperare il tempo perduto ma senza strafare, procedendo un passo alla volta. "È già una vittoria essere tornata" aveva dichiarato alla vigilia del GP di Francia.

All'inferno e ritorno 

Ad inizio 2025 erano iniziati i malesseri, su tutti i forti dolori al petto: è seguito il ricovero in ospedale per tutti i controlli del caso e quindi avere un quadro più chiaro della situazione, con infine la diagnosi di pericardite. Inizialmente era stata annunciata la sua assenza solo per la partenza di campionato, in attesa di capire meglio la situazione e quindi i tempi di recupero, ma inevitabilmente la pluricampionessa kiwi s'è vista poi costretta a saltare tutta la stagione, dando massima priorità alla sua salute. "È passato davvero tanto tempo" ha dichiarato emozionata Duncan ai microfoni di mxgp.com prima di essere nuovamente in azione. "Mi prendo il tempo che serve" aveva sottolineato subito. Si sta allenando da mesi ormai, una volta risolta la condizione che l'aveva fermata, ma chiaramente serve ricostruire la "forma mondiale". Il risultato di questo weekend a Lacapelle-Marival però ha dimostrato, nel caso ci fossero dubbi, che il talento non s'è perso per strada. Se chiedi di quinto titolo svia l'argomento con un "Dobbiamo essere realisti". Chissà però se, passo dopo passo, la rivedremo in lotta per la corona iridata già quest'anno!

Leggi anche

KOVE frena sul Motocross: nessun piano ufficiale, smentite le voci sul debutto imminenteKOVE frena sul Motocross: nessun piano ufficiale, smentite le voci sul debutto imminente
MX bollente in Francia: Kiara Fontanesi già da urlo! Sorpresa MX2, Herlings ruggito MXGPMX bollente in Francia: Kiara Fontanesi già da urlo! Sorpresa MX2, Herlings ruggito MXGP
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Motocross

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A2696-2 copia_result
Storie di Moto

Filippo Bianchi più forte delle critiche nel CIV Sportbike: "Volo alto grazie a papà"

19 maggio 2026
Mirco Guandalini con Kevin Schwantz
Storie di Moto

Superbike, Guandalini Racing: un viaggio tra sogni, crisi e ripartenze

13 maggio 2026
Mondial Piega
Storie di Moto

Mondial Piega 1000: il sogno Superbike tra genio italiano, cuore Honda e un finale amaro

11 maggio 2026

Altre notizie

binder-motogp-ktm-catalunya

Brad Binder, 15 anni in KTM e ora fuori da tutto? La caduta del pilota più fedele della MotoGP

MotoGP
Davide Tardozzi

MotoGP quale futuro? Tardozzi confessa: "Senza Valentino Rossi è un problema"

MotoGP
AN3I1182 copia_result

Gabriele Giannini sceglie il CIV Superbike: l’Endurance può aspettare

In Pista
Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio piloti MotoGP sul podio della gara a Goiania, Brasile

Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio: la storia si ripete in MotoGP

MotoGP
russell

Formula 1 Canada: Russel strappa la pole attesa la pioggia fra i muretti da incubo

Formula 1

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

La metamorfosi della Ducati GP26 MotoGP: adesso ci siamo

MotoGP
MotoGP 2026

Mercato piloti al fotofinish: in sette a caccia di una sella libera

MotoGP
Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio piloti MotoGP sul podio della gara a Goiania, Brasile

Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio: la storia si ripete in MotoGP

MotoGP
Davide Tardozzi

MotoGP quale futuro? Tardozzi confessa: "Senza Valentino Rossi è un problema"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta: caro Marc Marquez... sto arrivando

MotoGP

Loading