MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Kayla Yaakov con le Ducati MotoGP e SBK: la stellina USA incanta a Misano

Storie di Moto
di Diana Tamantini
martedì, 07 luglio 2026 alle 16:59
yaakov-ducati-misano-motogp-sbk
Aggiungi come fonte preferita su Google
Kayla Yaakov ha provato a Misano la Ducati SBK di Bulega e la D16 MotoGP di Marquez. Un momento magico per la stellina statunitense delle due ruote.
Non capita tutti i giorni di poter fare un giro sia con la Desmosedici MotoGP di Marc Marquez che con la Panigale WorldSBK di Nicolò Bulega. È un bel premio Ducati per Kayla Yaakov, 18enne stellina delle due ruote originaria di Fairfax (Virginia): ve ne abbiamo già parlato, da tempo ormai è sulla bocca di tutti per quello che sta realizzando nella velocità. Ducatista in maniera trasversale anche in questo 2026: protagonista nel MotoAmerica Supersport con Team Rahal Ducati (squadra diretta dall'ex MotoGP e WorldSBK Ben Spies), ha poi realizzato una wild card (non la prima assoluta) nel CIV Supersport al Mugello con la Ducati di Barni Spark Racing Team.
Eccola infine provare una MotoGP ed una Superbike, anche se solo per un giorno. Un'occasione da urlo capitata durante World Ducati Week, in cui Yaakov ha "condiviso la scena" con tantissimi assi delle due ruote: dai piloti di riferimento del presente, come Marquez, Bagnaia, Bulega, Baldassarri o Surra, senza dimenticare le stelle del passato, come Bayliss, Fogarty, Capirossi, Toseland o Stoner, interessato spettatore di Yaakov, come si vede nell'immagine). Il sorriso della statunitense, donna dei record per quanto già ottenuto nonostante sia appena maggiorenne, rende l'idea meglio di tante altre parole.
-> VIDEO: Kayla Yaakov in azione a Misano, riuscite a vederla?

Solida realtà del motociclismo rosa 

Pilota dei record e sempre più nella storia. Una carriera iniziata nel cross a 4 anni, ma cambia presto strada per virare sulla velocità: in pochi anni ecco due titoli MiniGP, a 9 anni batte già un record di precocità come più giovane statunitense a gareggiare con moto "da grandi". E vince pure, non solo battendo ad appena 10 anni un nuovo record di precocità appartenuto in precedenza a Nicky Hayden, ma assicurandosi tre titoli in tre differenti campionati nazionali amatoriali. A 11 anni ne vince altri quattro, più due 2 campionati AMA Grand National ed il premio AMA come Pilota Esordiente dell'Anno. Giovane d'età, ma già grande a livello di talento: anno dopo anno continua a brillare a livello nazionale e nei campionati AMA, portando a casa titoli su titoli. A 14 anni, quindi ancora giovanissima, diventa professionista e continua a stupire.
Nel 2021 stabilisce due record sul giro (sui circuiti di Nelson Ledges e Jennings GP), nel 2022 è la prima donna a vincere una gara nel MotoAmerica, poi quattro in totale, con 11 podi complessivi. Le "prime volte" continuano: prima donna a conquistare un podio in MotoAmerica Twins Cup, prima donna sul podio in MotoAmerica Supersport, unica donna a salire sul podio in 3 classi della MotoAmerica. Dal 2024 è legata a Rahal Ducati nel Campionato MotoAmerica Supersport, ha disputato già allora qualche gara anche nel CIV di categoria. Lo scorso marzo è diventata anche la prima donna sul podio alla Daytona 200, battendo un ex Motomondiale come Darryn Binder. L'Europa si è mostrata cieca in passato con le sue comparse di successo (ne abbiamo parlato qui), ma Kaalov se ne cura poco: lucida e matura, pensa solo a fare costantemente del suo meglio.

Leggi anche

Kayla Yaakov batte Darryn Binder, che storia: prima donna sul podio alla Daytona 200Kayla Yaakov batte Darryn Binder, che storia: prima donna sul podio alla Daytona 200
La baby-prodigio Kayla Yaakov wild card nel CIV Supersport al MugelloLa baby-prodigio Kayla Yaakov wild card nel CIV Supersport al Mugello
Superbike

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alessandro Di Mario impegnato nella Supersport del MotoAmerica a The Ridge
Storie di Moto

Il diario di Alessandro Di Mario: non è quello che vorrei, ma ora testa bassa per il Cavatappi!

02 luglio 2026
salvadori-statua-milano
Storie di Moto

“Le Pieghe”, l’opera per Luca Salvadori che illuminerà lo spazio pubblico di Milano

27 giugno 2026
bagger-mental-health-assen
Storie di Moto

Bagger World Cup, la livrea che parla: Joe Rascal Racing accende i riflettori sulla salute mentale

26 giugno 2026

Altre notizie

Yari Montella, Marco Barnabò e Alvaro Bautista del team Barni Spark Superbike

La svolta di Montella, i guai di Bautista e il caso dei dischi carboceramici: l'intervista a Barnabò

Superbike
motocross-azzurrini-junior-podio

Azzurrini da urlo a Jinin, è bronzo nel Mondiale Motocross Junior 2026

Motocross
Pedro Acosta e Marc Marquez

Ducati "Nazionale Spagnola" a tanti non va giù, ecco cosa ne pensa il capo

MotoGP
Luca Marini

Mercato piloti ultimo atto: Luca Marini col fiato sospeso

MotoGP
motogp-sachsenring-orari-2026

MotoGP Germania 2026 al Sachsenring, sfide roventi prima della pausa: orari TV e streaming

MotoGP

Articoli popolari

diggia-vr46-addio-motogp

"Pensavo fosse più facile": Di Giannantonio in lacrime, il video d'addio a VR46

MotoGP
Ai Ogura

L'exploit di Ai Ogura: freno posteriore e fisico non palestrato

MotoGP
Luca Marini

Mercato piloti ultimo atto: Luca Marini col fiato sospeso

MotoGP
Jonathan Rea pilota Honda HRC

Jonathan Rea, da Suzuka a Donington: Honda ha bisogno di lui anche in Superbike

Superbike
Marc Marquez

Marquez al WDW senza rischi: i problemi fisici non sono risolti

MotoGP

Loading