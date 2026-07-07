Kayla Yaakov con le Ducati MotoGP e SBK: la stellina USA incanta a Misano

Kayla Yaakov ha provato a Misano la Ducati SBK di Bulega e la D16 MotoGP di Marquez. Un momento magico per la stellina statunitense delle due ruote.

Kayla Yaakov, 18enne stellina delle due ruote originaria di Fairfax (Virginia): Non capita tutti i giorni di poter fare un giro sia con la Desmosedici MotoGP di Marc Marquez che con la Panigale WorldSBK di Nicolò Bulega. È un bel premio Ducati per, 18enne stellina delle due ruote originaria di Fairfax (Virginia): ve ne abbiamo già parlato , da tempo ormai è sulla bocca di tutti per quello che sta realizzando nella velocità. Ducatista in maniera trasversale anche in questo 2026: protagonista nel MotoAmerica Supersport con Team Rahal Ducati (squadra diretta dall'ex MotoGP e WorldSBK Ben Spies), ha poi realizzato una wild card (non la prima assoluta) nel CIV Supersport al Mugello con la Ducati di Barni Spark Racing Team.

Eccola infine provare una MotoGP ed una Superbike , anche se solo per un giorno. Un'occasione da urlo capitata durante World Ducati Week , in cui Yaakov ha "condiviso la scena" con tantissimi assi delle due ruote: dai piloti di riferimento del presente, come Marquez, Bagnaia, Bulega, Baldassarri o Surra, senza dimenticare le stelle del passato, come Bayliss, Fogarty, Capirossi, Toseland o Stoner, interessato spettatore di Yaakov, come si vede nell'immagine). Il sorriso della statunitense, donna dei record per quanto già ottenuto nonostante sia appena maggiorenne, rende l'idea meglio di tante altre parole.

Solida realtà del motociclismo rosa

Pilota dei record e sempre più nella storia. Una carriera iniziata nel cross a 4 anni, ma cambia presto strada per virare sulla velocità: in pochi anni ecco due titoli MiniGP, a 9 anni batte già un record di precocità come più giovane statunitense a gareggiare con moto "da grandi". E vince pure, non solo battendo ad appena 10 anni un nuovo record di precocità appartenuto in precedenza a Nicky Hayden, ma assicurandosi tre titoli in tre differenti campionati nazionali amatoriali. A 11 anni ne vince altri quattro, più due 2 campionati AMA Grand National ed il premio AMA come Pilota Esordiente dell'Anno. Giovane d'età, ma già grande a livello di talento: anno dopo anno continua a brillare a livello nazionale e nei campionati AMA, portando a casa titoli su titoli. A 14 anni, quindi ancora giovanissima, diventa professionista e continua a stupire.