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“Le Pieghe”, l’opera per Luca Salvadori che illuminerà lo spazio pubblico di Milano

Storie di Moto
di Diana Tamantini
sabato, 27 giugno 2026 alle 13:00
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A quasi due anni dalla sua scomparsa, Luca Salvadori avrà una sua scultura a Milano: approvato il progetto presentato dalla famiglia, che se ne farà totalmente carico.
Approvata la proposta di donazione dalla famiglia e quindi il progetto per la realizzazione di una scultura in memoria di Luca Salvadori. Il noto pilota e seguitissimo youtuber milanese verrà raffigurato in un'opera, alta circa 5 metri, che sarà svelata ufficialmente il prossimo 14 settembre, ad esattamente due anni dal fatale incidente di gara del 32enne sul circuito di Frohburg, in Germania. La scultura, chiamata 'Le Pieghe', ad opera dell'artista Nicola Samorì, sarà collocata a Milano nell'area verde tra le curve gemelle di viale Pietro e Maria Curie, a due passi dalla Triennale.

In memoria di Luca Salvadori 

Una scultura monumentale che vuole mantenere viva la memoria del pilota milanese, rappresentando in maniera simbolica sia il tema della curva che l'esperienza di vita di Salvadori, in un posto simbolico, visto che proprio lì il piccolo Luca ha iniziato a sperimentare le sue prime 'pieghe'. Con questo accordo approvato dalla giunta comunicale la progettazione, la realizzazione e la successiva manutenzione ventennale dell'opera siano totalmente a carico della famiglia Salvadori. Un'opera realizzata come detto da Nicola Samorì, 49enne di Forlì, artista rinomato a livello internazionale, protagonista al Pac di Milano e alla Biennale di Venezia.
Un progetto che viene incontro ad una volontà espressa dai familiari del pilota e youtuber scomparso quasi due anni fa, come ha sottolineato l'assessore allo Spazio pubblico, Marco Mazzei, dopo il via libera ufficiale. "Con l'accettazione di questa donazione, l'amministrazione ha voluto rispondere al profondo desiderio della famiglia e dei cari di Luca di avere un luogo particolarmente legato alla sua vicenda umana e sportiva in cui ricordarlo e rendergli omaggio" ha infatti dichiarato. "Oltre a rispondere a questo intimo bisogno di memoria, l'opera contribuirà ad arricchire lo spazio pubblico milanese con una scultura di assoluto pregio, frutto della creatività di un maestro di fama internazionale come Nicola Samorì".
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Luca Salvadori

diDiana Tamantini

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