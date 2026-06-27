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MotoGP Assen, Aprilia devastante nelle Qualifiche: Martin in pole, Ducati rincorre, caso KTM

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 27 giugno 2026 alle 11:35
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP ad Assen
Qualifiche MotoGP Assen 2026: Jorge Martin in pole position
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Poker Aprilia nella Q2 al TT Circuit, il più veloce di tutti è Martinator: in casa Aprilia il migliore è Bagnaia, mentre Marquez è in terza fila.
Le Qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi premiano Jorge Martin, autore della pole position in 1'30"812. Essere poleman gli mancava da 616 giorni, l'ultima volta era successo a Phillip Island nel 2024. Aprilia fantastica al TT Circuit di Assen, visto che ci sono quattro RS-GP26 nelle prime quattro posizioni: non era mai successo prima. Davanti assieme a Martinator partiranno Ai Ogura e Marco Bezzecchi, mentre la seconda fila sarà aperta da Raul Fernandez. A fianco dello spagnolo le Ducati di Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

MotoGP Assen: cosa è successo nella Q1

Miracolo di Fabio Quartararo, che è riuscito a portare la sua Yamaha M1 dalla Q1 alla Q2. Come successo già in altre occasioni, il campione del mondo MotoGP 2021 è riuscito ad andare oltre i grandi limiti della moto di Iwata. Il secondo posto per la Q2 se lo è preso Joan Mir con la Honda RC213V del team factory HRC: 44 millesimi di distanza dal francese.
Franco Morbidelli nel suo ultimo time attack era in vantaggio nei primi tre settori, salvo poi perdere tutto nel quarto e concludere con il terzo tempo. Da ricordare che, a causa di una penalità inflittagli dopo le Prequalifiche (ha ostacolato Bastianini), domenica verrà retrocesso di 3 posizioni sulla griglia di partenza: partirà sedicesimo.
Da segnalare la caduta di Diogo Moreira a meno di 2 minuti dalla fine: grandi danni alla sua Honda. Ci sarà del lavoro da fare nel box LCR. Nota negativa anche la prestazione di Toprak Razgatlioglu, che in questo weekend ad Assen partirà dall'ultima casella della griglia. Ha fatto peggio anche del tester Yamaha Augusto Fernandez, oltre che di Cal Crutchlow (Honda LCR).
Classifica Tempi Q1 Qualifiche MotoGP Assen
Qualifiche MotoGP Assen 2026, risultati Q1: tempi e classifica

GP Paesi Bassi 2026, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia

Marc Marquez non è andato oltre il settimo tempo. Le sue Qualifiche sono state un po' problematiche, i primi due tempi realizzati nella Q2 sono stati cancellati causa track limits. Poi ha limitato i danni e scatterà dalla terza fila, dove sarà affiancato dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Yamaha di un fantastico Quartararo.
La KTM è davvero un caso, sia nella FP2 sia nelle Qualifiche ci sono stati problemi tecnici che hanno ostacolato Acosta. Anche nella Q2 si è verificato tutto in curva 12, dove il due volte campione del mondo è andato nell'erba e successivamente è rientrato a spinta verso il box, dato che la sua RC16 si era spenta. Problemi di affidabilità che devono essere analizzati bene, perché stanno diventando praticamente una costante.
Da segnalare che Alex Marquez non ha preso parte alla Q2, avendo ancora i postumi dell'infortunio rimediato verso la fine delle Prequalifiche di venerdì. Il pilota, in accordo con il BK8 Gresini, è rimasto a riposo per non sforzarsi e non prendere ulteriori rischi con l'obiettivo di correre la Sprint alle ore 15. Il suo compagno di squadra Fermin Aldeguer ha alzato bandiera bianca e si è ritirato dal GP dei Paesi Bassi 2026.
Classifica Tempi Q2 Qualifiche MotoGP Assen
MotoGP Assen 2026, risultati Q2: tempi e classifica

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