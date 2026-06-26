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Bastianini si arrabbia di nuovo, stavolta con Morbidelli: scatta la penalità

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 26 giugno 2026 alle 18:00
Enea Bastianini e Franco Morbidelli nelle Prequalifiche MotoGP ad Assen
MotoGP Assen: Morbidelli ostacola Bastianini e viene penalizzato
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Il pilota VR46 ha creato un problema al connazionale nella Practice al TT Circuit: inevitabile la sanzione.
A Brno era stato Toprak Razgatlioglu a rallentarlo durante le Qualifiche, ad Assen è toccato a Franco Morbidelli nel corso delle Prequalifiche. Enea Bastianini negli ultimi due gran premi MotoGP ha incontrato degli ostacoli durante i suoi time attack e, ovviamente, si è arrabbiato in entrambe le occasioni. Non può essere diversamente, tutti i piloti reagiscono negativamente quando incontrano in traiettoria un collega che procede lentamente e che non dovrebbe essere lì.
Anche in questo caso è scattata la penalità, la stessa inflitta a Razgatlioglu in Repubblica Ceca: Morbidelli verrà retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara MotoGP di domenica.

MotoGP Assen: come sono andate le Prove di Bastianini e Morbidelli

Fortunatamente per Bastianini, il giro in cui è stato rallentato dal connazionale non è stato decisivo. Successivamente è riuscito a fare un time attack che gli ha permesso di conquistare l'ottava posizione e di guadagnare così l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche. Una cosa molto importante: si sa, partire nelle prime file facilita la sprint race e la gara lunga. Più volte Enea si è condannato a scattare abbastanza indietro e non ha conquistato un risultato in linea con il suo reale potenziale. In alcune occasioni è stato comunque bravo a rimontare, però le rimonte chiedono spesso uno sforzo extra sulle gomme e verso fine corsa si può pagare dazio. Vedremo se ad Assen riuscirà ad agguantare una delle prime tre file.
Per quanto riguarda Morbidelli, nella Practice è rimasto fuori dalla top 10 di poco, chiudendo con l'undicesimo crono. Dovrà affrontare la Q1 sabato mattina. Sembra nella condizione di poter pensare di riuscire a ottenere uno dei due posti rimanenti per la Q2, però dovrà lavorare bene con il team Pertamina Enduro VR46 per non fallire l'obiettivo. Avendo anche la penalità per domenica, diventa fondamentale cercare di ottenere il miglior tempo possibile nelle Qualifiche.
Franco Morbidelli penalizzato nel GP Assen
MotoGP: scatta la penalità per Franco Morbidelli

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Franco Morbidelli

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