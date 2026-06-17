Bastianini a cuore aperto: quello che forse non sapete del pilota KTM Tech3

Enea Bastianini racconta il rapporto con le moto, l'arrivo in KTM, la rinascita psicologica.

Stando alle voci di mercato (forse ufficializzate dopo il GP a Brno ), Enea Bastianini è in procinto di lasciare KTM e Tech3 Racing per abbracciare il progetto Aprilia con i colori Trackhouse. Prima però deve concludere il periodo col marchio austriaco, nel complesso piuttosto avaro di soddisfazioni. L'iridato Moto2 2020 ammette di non aver vissuto momenti facili, quello che forse pochi sanno è che a livello psicologico ne ha risentito parecchio: in seguito ci ha lavorato su ed ora ha una nuova filosofia che lo sta aiutando ad affrontare ogni momento nel miglior modo possibile.

Enea Bastianini e le moto

"Le moto non sono solo pezzi di ferro, hanno un'anima e qualcosa da raccontare". Enea Bastianini esordisce così a "Quando sono da solo con la mia moto parlo molto con lei, cerco di trasmettere energie positive e lei le trasmette a me. Fatto sta che quando ti trovi bene con la moto, entri in un loop che sembra quasi una danza, non fai fatica a fare niente". Enea Bastianini esordisce così a motogp.com in uno speciale a lui dedicato, in cui si racconta apertamente. A partire appunto dal rapporto con le moto.

Le due ruote, una passione che proprio alcuni piloti definiscono "una malattia", prendendosi simpaticamente in giro per l'incapacità di starne lontani. Pur non usando questa parola, è ciò che prova anche Bastianini: "Ogni volta che salgo su una MotoGP provo una sensazione incredibile. Nel mondo "normale" un'adrenalina così non si riesce a trovare. È un'emozione che non proverò per nessun'altra cosa, cerco quindi di godermi ogni secondo".

"Mi ero lasciato un po' andare"

Come per tutti, non mancano mai gli alti e bassi del mestiere, ovvero i momenti più belli (vi abbiamo ricordato l'iride Moto2 2020) ed i momenti più difficili, quelli che portano anche a tanti dubbi. "Credo che l'arrivo l'anno scorso in KTM sia stato un momento difficile, non ho ottenuto i risultati che mi aspettavo" ha sottolineato Enea Bastianini. "In quel momento lì devi curare al massimo il tuo aspetto psicologico, perché è facile buttarsi giù e perdersi". Ammette però che "Mi ero lasciato un po' andare, non avevo più lo stesso stimolo. Ho cercato di lavorare con delle persone per tornare ad essere in forma anche dal punto di vista psicologico. Mi sono poi ritrovato".

Come detto, il bilancio con KTM però rimane piuttosto magro: in un anno e mezzo sono arrivati due podi Sprint e uno di GP, mal bilanciati da tanti problemi di adattamento alla RC16. 'Bestia' però vede il lato positivo. "Siamo lontani da quello che voglio, però in MotoGP ci sono i piloti più forti del mondo, quindi è ovvio che diventa complicato. Dentro di me però so di averli già battuti, se l'ho fatto una volta posso continuare" ha concluso.