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Dopo lo spavento in Catalunya, Alex Marquez vola a Brno: obiettivo idoneità

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 16 giugno 2026 alle 14:50
alex-marquez-motogp-brno
Si attende l'OK definitivo, ma Alex Marquez è pronto per il rientro a Brno dopo l'infortunio nella gara MotoGP in Catalunya.
Alex Marquez pronto a rimettere tuta e casco. La paura del GP Catalunya è archiviata, il recupero è andato avanti senza intoppi e sembra proprio che il vice-campione MotoGP in carica sia pronto per tornare in azione, anche se il verdetto finale arriverà col controllo medico in circuito. Lo annuncia il team BK8 Gresini Racing con una breve nota: "Dopo gli ultimi controlli medici in Spagna, Alex Márquez volerà nella Repubblica Ceca questo fine settimana con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo a gareggiare. Aggiornamenti in arrivo questo giovedì direttamente dal circuito di Brno!" E con questa foto.

Primo semaforo verde per il vice-campione MotoGP

La classe regina del Motomondiale recupera il primo pilota infortunato nel GP da paura vissuto in Catalunya (per Zarco invece ci vorrà ancora molto tempo). Ricordiamo bene la dinamica con lo sfortunato Acosta fermato da un improvviso guaio alla sua KTM e Marquez che, subito dietro, non ha potuto fare nulla per evitarlo, rendendosi protagonista di una carambola che ha fatto tremare tutti. Ma alla fine è andata bene, il pilota Gresini Ducati ha riportato lesioni molto meno serie di ciò che si temeva ed eccolo ora pronto a tentare il rientro in azione, dopo due GP in cui è stato sostituito prima da Michele Pirro, tester Ducati, e poi a sorpresa da Iker Lecuona, pilota Aruba Ducati in Superbike. E quest'ultimo s'è anche comportato piuttosto bene, vale la pena ricordarlo. Si ipotizzava poi un tour de force per lo spagnolo, reduce dalla tappa SBK a Misano, ma non sarà necessario, visto che appunto Alex Marquez ha ricevuto la prima luce verde dopo gli ultimi controlli in Spagna.

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Alex Marquez

diDiana Tamantini

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