La MotoGP del futuro: ecco dove si andrà a correre

L'impronta di Liberty Media nella MotoGP si vedrà nel prossimo lustro e, più nello specifico, nella definizione del calendario. Nuove location, nuovi orizzonti con mire espansionistiche in mercati emergenti, restando tuttavia con le garanzie offerte da alcuni degli appuntamenti di maggior successo e seguito in termini di pubblico (nessuna paura: Mugello e Misano resteranno ancora a lungo in calendario).

ADDIO AL BALATON PARK

Si cercherà anche di voltare pagina e rimediare a colpi a vuoto messi a segno in questi ultimi anni. Vedi il Balaton Park che sparirà dal calendario 2027, sostituito dal MotorLand Aragon che nei prossimi 5 anni rappresenterà una sorta di jolly, pronto a subentrare ad ogni evenienza. D'altronde un ritorno in Ungheria non avverrà prima del 2028: l'Hungaroring dovrà subire una serie di modifiche per ottenere il Grado A di omologazione, con un dossier allo studio e preso in esame soltanto nelle ultime settimane.

GOIANIA SI RIFA' IL LOOK

A proposito di omologazione, dopo il disastro dello scorso mese di marzo Goiania è destinata a rifarsi il look. Già iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto, con una prima ispezione prevista per fine mese. Non soltanto in ottica MotoGP, ma anche perché il prossimo mese di dicembre l'impianto ospiterà la seconda edizione dei FIM Intercontinental Games, svoltisi per la prima volta sul finire del 2024 a Jerez de la Frontera.

NUOVA ISPEZIONE IN ARGENTINA

Bartholome 'Tomé' Alfonso prima di effettuare l'ispezione di Goiania sarà anche in Argentina per verificare la bontà del lavoro svolto a Buenos Aires che riporterà l'Argentina nel calendario iridato 2027. Il layout non promette niente di buono, ma dopo il colpo a vuoto di Goiania non si può sbagliare.

ATTESA PER ADELAIDE

Nel novembre 2027 inoltre si andrà ad Adelaide, primo circuito cittadino (così è, lo si voglia o meno, ricalcando inoltre più del previsto il vecchio layout della Formula 1) di questa nuova era. Nel frattempo da qui a qualche settimana verrà effettuata un'ispezione al The Bend, perlopiù in ottica Superbike dal 2028 in avanti (Phillip Island aprirà la stagione 2027 nel weekend del 19-21 febbraio).

CINA IN VISTA?

Tra i nuovi circuiti che hanno mostrato un interesse a MSEG c'è anche la Cina. Un dossier è allo studio e si saprà qualcosa di più da qui ad un mese. Non dovrebbe essere Shanghai, bensì un impianto nuovo di zecca, approntato prettamente per le due ruote con tutti i requisiti necessari.