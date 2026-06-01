MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Infortunio Zarco: LCR Honda lo “porta” in pista, attesa per l'operazione al ginocchio

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 01 giugno 2026 alle 8:10
zarco-motogp-lcr-injury
Johann Zarco ha fornito un breve aggiornamento sul suo recupero, ecco come sta il pilota LCR Honda.
In qualche modo Johann Zarco era al Mugello, in videochiamata con il suo team, anche se costretto ad un lungo recupero. Il pilota LCR Honda, sostituto in questo weekend da Cal Crutchlow, è ancora in attesa dell'intervento al ginocchio dopo il grave infortunio riportato nell'incidente da paura del GP Catalunya. Un aggiornamento è arrivato nel corso di questo appuntamento sul tracciato toscano, soprattutto la certezza che poi tornerà al 100% (qui le parole di Lucio Cecchinello), ma anche il francese ha voluto raccontare brevemente a tutti la sua situazione attuale.

L'aggiornamento

"Due settimane ormai da quel terribile incidente a Montmelo" scrive Johann Zarco, accanto a qualche foto e ad un video in cui lo si vede in stampelle e con la gamba ingessata. "Mi sto prendendo cura della mia gamba e sta migliorando molto in fretta. Devo aspettare l'intervento chirurgico perché mi sono bruciato molto in profondità sotto il ginocchio e non posso correre il rischio di infezione durante l'intervento. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno augurato una pronta guarigione. Sono fortunato ad avere persone fantastiche intorno a me e faremo le cose in modo intelligente. A proposito, la panna montata aiuta un po' di volte" ha concluso, accanto ad un video dedicato.
Sarà un lungo processo di recupero, considerando la situazione del suo ginocchio piuttosto malandato, rovinato quando la gamba è rimasta paurosamente incastrata nella Ducati di Pecco Bagnaia. Chiaramente sono ancora tutti da valutare i tempi per rivederlo in forma, ma inevitabilmente si parla di mesi... LCR Honda però l'ha voluto in qualche modo "portare in pista" anche in questa occasione, mandando ulteriore supporto al suo pilota e permettendo anche ai tifosi di mandare l'augurio di pronta guarigione. Ora non resta che aspettare per sapere i prossimi passi.

Leggi anche

Dopo la visita con l'esperto, Zarco prepara l’operazione e il piano di recupero: tutti i dettagliDopo la visita con l'esperto, Zarco prepara l’operazione e il piano di recupero: tutti i dettagli
Zarco dimesso dall'ospedale: ritorno in Francia per valutare il ginocchio malconcioZarco dimesso dall'ospedale: ritorno in Francia per valutare il ginocchio malconcio
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Johann Zarco

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez tra coraggio e dolore: la spalla continua a preoccupare

01 giugno 2026
Pedro Acosta battaglia con Marc Marquez nella gara MotoGP al Mugello
MotoGP

Acosta-Marquez, un duello infuocato che profuma di 2027: Ducati sa cosa aspettarsi

31 maggio 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP vincitore al Mugello
MotoGP

Bezzecchi, al Mugello una vittoria storica nel segno di Zanardi. Martin: "Lo invidio"

31 maggio 2026

Altre notizie

Marc Marquez

Marc Marquez tra coraggio e dolore: la spalla continua a preoccupare

MotoGP
Iannone_BWC_Mugello

Andrea Iannone, veni vidi vici "Quando hai questa passione, è difficile starne lontano"

In Pista
Screenshot 2026-05-30 alle 16.43.41_result

Vannucci non ci sta nella Sportbike: "Torres dove voleva andare?"

In Pista
Pedro Acosta battaglia con Marc Marquez nella gara MotoGP al Mugello

Acosta-Marquez, un duello infuocato che profuma di 2027: Ducati sa cosa aspettarsi

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP vincitore al Mugello

Bezzecchi, al Mugello una vittoria storica nel segno di Zanardi. Martin: "Lo invidio"

MotoGP

Articoli popolari

Alessio Salucci e Valentino Rossi

Mercato piloti in subbuglio: Ducati e VR46 hanno scelto il pilota

MotoGP
Tourist Trophy: Dean Harrison domina la Superbike

Honda gonfia il petto al Tourist Trophy: Dean Harrison domina la Superbike

In Pista
iannone-win-bagger-mugello

Andrea Iannone, esordio trionfale in Bagger World Cup! Ecco com'è andata al Mugello

In Pista
Superbike Aragon: Bulega ha piegato Lecuona in gara 1

SBK Aragon: Bulega sbriciola gli avversari e lo spettacolo, gara 1 senza storia

Superbike
errore-pini-moto3-mugello

Moto3 Mugello, caos in qualifica: l'errore che ha bloccato Guido Pini (e non solo)

In Pista

Loading