Johann Zarco ha fornito un breve aggiornamento sul suo recupero, ecco come sta il pilota LCR Honda.

In qualche modo Johann Zarco era al Mugello, in videochiamata con il suo team, anche se costretto ad un lungo recupero. Il pilota LCR Honda, sostituto in questo weekend da Cal Crutchlow, è ancora in attesa dell'intervento al ginocchio dopo il grave infortunio riportato nell'incidente da paura del GP Catalunya. Un aggiornamento è arrivato nel corso di questo appuntamento sul tracciato toscano, soprattutto la certezza che poi tornerà al 100% ( qui le parole di Lucio Cecchinello ), ma anche il francese ha voluto raccontare brevemente a tutti la sua situazione attuale.

L'aggiornamento

"Due settimane ormai da quel terribile incidente a Montmelo" scrive Johann Zarco, accanto a qualche foto e ad un video in cui lo si vede in stampelle e con la gamba ingessata. "Mi sto prendendo cura della mia gamba e sta migliorando molto in fretta. Devo aspettare l'intervento chirurgico perché mi sono bruciato molto in profondità sotto il ginocchio e non posso correre il rischio di infezione durante l'intervento. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno augurato una pronta guarigione. Sono fortunato ad avere persone fantastiche intorno a me e faremo le cose in modo intelligente. A proposito, la panna montata aiuta un po' di volte" ha concluso, accanto ad un video dedicato.

Sarà un lungo processo di recupero, considerando la situazione del suo ginocchio piuttosto malandato, rovinato quando la gamba è rimasta paurosamente incastrata nella Ducati di Pecco Bagnaia. Chiaramente sono ancora tutti da valutare i tempi per rivederlo in forma, ma inevitabilmente si parla di mesi... LCR Honda però l'ha voluto in qualche modo "portare in pista" anche in questa occasione, mandando ulteriore supporto al suo pilota e permettendo anche ai tifosi di mandare l'augurio di pronta guarigione. Ora non resta che aspettare per sapere i prossimi passi.