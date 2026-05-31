Bezzecchi, al Mugello una vittoria storica nel segno di Zanardi. Martin: "Lo invidio"

Il pilota riminese sognava di trionfare nel GP d'Italia e ce l'ha fatta, battendo il suo compagno di squadra e rivale nella corsa iridata. Pensiero speciale per Zanardi.

Capolavoro di Marco Bezzecchi nella gara MotoGP al Mugello, dove è riuscito a rendersi protagonista di una prestazione sostanzialmente perfetta. Partito bene dalla pole position, ha saputo rispondere bene a Jorge Martin e poi ha gestito correttamente i giri trascorsi alle spalle di Pecco Bagnaia. Ha scelto il momento giusto per superare il pilota Ducati e prendersi la leadership della corsa, ha aumentato il gap rispetto agli inseguitori e non ha commesso errori fino al traguardo.

Per lui e per Aprilia si tratta della prima vittoria al Mugello Circuit, dove ci teneva particolarmente a salire sul gradino più alto del podio. Nella Sprint si era accontentato di un quarto posto dopo uno start non eccezionale, oggi non ha sbagliato praticamente nulla e ha coronato un sogno che aveva da tempo. Neanche nelle categorie inferiori era riuscito a trionfare in Toscana. La vittoria gli permette di allungare leggermente su Martinator, ora a -17 nella classifica generale. Il campionato è ancora lungo e la lotta per il titolo mondiale è apertissima.

MotoGP Mugello: la gioia di Bezzecchi

Il pilota riminese si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP per commentare la sua giornata trionfale: "Bellissimo, un sogno che avevo da quando ho memoria. Mio padre e mia madre portavano me e mia sorella Silvia a vedere le gare qua e non solo. Siamo sempre stati appassionati, vincere qua è qualcosa che non immaginavo come fosse e, infatti, ha superato tutte le aspettative. Un'emozione veramente incredibile".

Bezzecchi ha raccontato come ha gestito la sua gara dal primo giro fino a quando ha sorpassato Bagnaia e poi è riuscito a imprimere il suo ritmo facendo la differenza: "All'inizio, quando Pecco mi ha superato, andava forte e io non volevo esagerare. Avevo già scaldato tutto e ho fatto qualche giro cercando di non perdere contatto e al tempo stesso di non stressare troppo tutto, a partire dalle gomme. Poi ho visto che Pecco faticava un po', avevo un secondo su Martin e il giro dopo sette decimi, quindi ho capito che fosse il momento per passare e vedere se ne avessi per andare via. Sono riuscito a superare alla 1 e con l'aria più fresca la moto si è ripresa. Sono riuscito ad andare forte e che il vantaggio aumentava, però non ho mollato, perché avevo una grande paura di deconcentrarmi".

Belle parole per Savadori e Zanardi

Il leader della classifica mondiale MotoGP ha avuto belle parole per Lorenzo Savadori, tester Aprilia presente nello studio di Sky Sport: "Grazie a te, sei veramente un grande e hai fatto un lavoro incredibile. Ci dai davvero delle soddisfazioni e sei un grande anche come persona: ho trovato un grande pilota e un grande amico".

Non poteva mancare un commento sul fatto di aver riportato Alex Zanardi sul gradino più alto del podio, visto che in questo weekend Bezzecchi ha corso un casco dedicato proprio all'indimenticato campione: "Questa è la cosa che mi fa più piacere. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata incredibile. Ho visto il tributo che gli ha fatto la F1 e ho pensato di dover fare qualcosa per lui, perché sono in una posizione che spacca e magari è una cosa che piò arrivare. Sono molto contento".

GP Italia, Jorge Martin si accontenta

Anche Jorge Martin ha parlato a Sky Sport MotoGP e ha ammesso una bella cosa: "Ho provato invidia per Bez, perché per lui vincere al Mugello credo sia una roba che non si può eguagliare. Spero di viverlo anche io in qualche gara spagnola. Non volevo andare via dal podio, era veramente bello".

Savadori gli ha chiesto dettagli sulla sua gara di oggi e anche il pilota spagnolo lo ha ringraziato prima di rispondere alla domanda: "Alla fine tu sai cosa abbiamo, sei parte di questi risultati, avendo fatto un grande lavoro per aiutare l'Aprilia ad essere dov'è. Ti voglio ringraziare. Per quanto riguarda la gara, ho avuto qualche momento in cui ho perso l'opportunità. Quando ho superato Marco, penso che se fossi riuscito a rimanere primo sarebbe stata un'altra storia poi. Comunque è un bellissimo secondo posto, come ieri. Sono tutti bei risultati, tranne quelli a Barcellona".

Il prossimi appuntamento del calendario MotoGP 2026 in Ungheria nel weekend 5-7 giugno. Balaton Park fa parte del programma del campionato dal 2025 e ha generato qualche critica legata alla sicurezza. Vedremo come andranno le cose quest'anno. Aprilia si presenterà lì con grande voglia di confermarsi.