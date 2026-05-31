MotoGP ribaltata: Aprilia ora detta legge sul piano tecnico, Ducati rincorre con mesi di ritardo

Sono ormai cambiati gli equilibri in MotoGP: Ducati ora insegue Aprilia sul piano tecnico, ed è anche in ritardo...

Ducati non è più pioniera, dominante, faro tecnico della MotoGP. Questo ruolo è ormai passato nelle mani di Aprilia. Non è un modo di dire, ma un dato di fatto di cui si vedono continuamente nuove conferme. In precedenza vi abbiamo raccontato dell'aerodinamica Ducati che rincorre quella Aprilia ( i dettagli ), ora si tratta di un nuovo forcellone particolarmente importante per le casa di Borgo Panigale. Un concetto però che a Noale stanno utilizzando già da mesi!

Da punto di riferimento a inseguitore

Come riportano i colleghi di Paddock-GP , dopo i test di Barcellona sono state pubblicate diverse analisi tecniche, che evidenziano il ritardo del costruttore bolognese rispetto alla casa veneta. Negli ultimi test ufficiali con le 1000cc, quelli appunto sul tracciato catalano, Ducati ha finalmente testato una nuova importante innovazione sulla GP26 di Francesco Bagnaia: un nuovo forcellone appunto, progettato per ridurre la turbolenza aerodinamica intorno alla ruota posteriore. In breve, il nuovo elemento dovrebbe ridurre la resistenza aerodinamica, migliorare la stabilità aerodinamica, limitare le turbolenze dell'aria nella parte posteriore e soprattutto offrire una moto più "pulita" in fase di accelerazione.

Da dire che questa novità avrebbe modificato immediatamente il comportamento del pneumatico posteriore di Bagnaia, con una sensazione di maggiore stabilità e una riduzione dei movimenti indesiderati. Si parla di un'area in cui Ducati sta chiaramente faticando quest'anno contro Aprilia, una debolezza che hanno evidenziato tutti i piloti. Questo concetto non è una novità per Aprilia, che ha già accumulato mesi di dati, un vantaggio che può rivelarsi enorme nella MotoGP moderna. Che Ducati stia pagando il prezzo della sua eccessiva sicurezza dovuta ai grandi successi raggiunti, come pensano alcuni? La pista intanto parla chiaro: Aprilia domina e ha stravolto gli equilibri della MotoGP attuale, Ducati annaspa e cerca risposte.