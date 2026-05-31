Ultimo turno con l'Aprilia numero 72 in vetta, tre Ducati alle sue spalle: ecco come è andata stamattina al Mugello Circuit.

Il Warm Up del Gran Premio d'Italia 2026 è terminato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi in 1'45"374. Il pilota Aprilia, quarto al traguardo della Sprint dopo aver conquistato la pole position, vuole riscattarsi nella gara lunga di oggi pomeriggio al Mugello. Dietro di lui il trio di ducatisti Aldeguer-Marquez-Bagnaia, top 5 chiusa dalla KTM di Pedro Acosta.

gomma media posteriore, quella che con Fabio Di Giannantonio ha testato ancora la morbida per capire se possa essere una soluzione da sfruttare oggi pomeriggio. Michelin per bocca di Piero Taramasso non ha escluso affatto che possa funzionare efficacemente: "Penso che la maggior parte dei piloti userà la media - ha dichiarato a Sky Sport MotoGP - ma non escludo che qualcuno usi la soft, perché dà qualcosa in più a livello di feeling. Invece, la media dà di più in termini di stabilità, la moto fa meno movimenti". I 10 minuti di sessione mattutina sono stati utilizzati per provare qualche cambiamento nelle moto e anche laposteriore, quella che con Raul Fernandez e Jorge Martin ha funzionato benissimo sabato, quando sono stati gli unici a usarla nella Sprint.ha testato ancora la morbida per capire se possa essere una soluzione da sfruttare oggi pomeriggio. Michelin per bocca dinon ha escluso affatto che possa funzionare efficacemente: "- ha dichiarato a Sky Sport MotoGP -".

MotoGP Italia 2026: tempi e classifica del Warm Up

Gli orari tv-streaming delle gare di oggi al Mugello

Le gare del Gran Premio d'Italia 2026 vengono trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP e anche dal canale in chiaro TV8. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Di seguito gli orari per seguire le tre classi del Motomondiale in azione oggi al Mugello.

Ore 11: Moto3 - Gara

Ore 12.15: Moto2 - Gara

Ore 14: MotoGP - Gara

La griglia di partenza della MotoGP

1) Marco Bezzecchi

2) Raul Fernandez

3) Jorge Martin

4) Marc Marquez

5) Fermin Aldeguer

6) Pecco Bagnaia

7) Fabio Di Giannantonio

8) Diogo Moreira

9) Franco Morbidelli

10) Pedro Acosta

11) Enea Bastianini

12) Alex Rins

13) Ai Ogura

14) Brad Binder

15) Joan Mir

16) Jack Miller

17) Fabio Quartararo

18) Maverick Vinales

19) Luca Marini

20) Toprak Razgatlioglu

21) Michele Pirro

22) Cal Crutchlow