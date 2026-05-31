MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Mugello, risultati Warm Up: Bezzecchi prepara il riscatto. Gli orari tv di oggi

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 31 maggio 2026 alle 9:55
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP guida la RS-GP26 al Mugello Circuit
MotoGP Mugello 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica
Ultimo turno con l'Aprilia numero 72 in vetta, tre Ducati alle sue spalle: ecco come è andata stamattina al Mugello Circuit.
Il Warm Up del Gran Premio d'Italia 2026 è terminato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi in 1'45"374. Il pilota Aprilia, quarto al traguardo della Sprint dopo aver conquistato la pole position, vuole riscattarsi nella gara lunga di oggi pomeriggio al Mugello. Dietro di lui il trio di ducatisti Aldeguer-Marquez-Bagnaia, top 5 chiusa dalla KTM di Pedro Acosta.
I 10 minuti di sessione mattutina sono stati utilizzati per provare qualche cambiamento nelle moto e anche la gomma media posteriore, quella che con Raul Fernandez e Jorge Martin ha funzionato benissimo sabato, quando sono stati gli unici a usarla nella Sprint. Fabio Di Giannantonio ha testato ancora la morbida per capire se possa essere una soluzione da sfruttare oggi pomeriggio. Michelin per bocca di Piero Taramasso non ha escluso affatto che possa funzionare efficacemente: "Penso che la maggior parte dei piloti userà la media - ha dichiarato a Sky Sport MotoGP - ma non escludo che qualcuno usi la soft, perché dà qualcosa in più a livello di feeling. Invece, la media dà di più in termini di stabilità, la moto fa meno movimenti".

MotoGP Italia 2026: tempi e classifica del Warm Up

Classifica Warm Up MotoGP Mugello

Gli orari tv-streaming delle gare di oggi al Mugello

Le gare del Gran Premio d'Italia 2026 vengono trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP e anche dal canale in chiaro TV8. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Di seguito gli orari per seguire le tre classi del Motomondiale in azione oggi al Mugello.
Ore 11: Moto3 - Gara
Ore 12.15: Moto2 - Gara
Ore 14: MotoGP - Gara

La griglia di partenza della MotoGP

1) Marco Bezzecchi
2) Raul Fernandez
3) Jorge Martin
4) Marc Marquez
5) Fermin Aldeguer
6) Pecco Bagnaia
7) Fabio Di Giannantonio
8) Diogo Moreira
9) Franco Morbidelli
10) Pedro Acosta
11) Enea Bastianini
12) Alex Rins
13) Ai Ogura
14) Brad Binder
15) Joan Mir
16) Jack Miller
17) Fabio Quartararo
18) Maverick Vinales
19) Luca Marini
20) Toprak Razgatlioglu
21) Michele Pirro
22) Cal Crutchlow

Leggi anche

Marc Marquez, un leone in gabbia al Mugello: "Devo accettare questi risultati"Marc Marquez, un leone in gabbia al Mugello: "Devo accettare questi risultati"
Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint al MugelloMondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint al Mugello
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-ducati-aprilia-mugello
MotoGP

MotoGP ribaltata: Aprilia ora detta legge sul piano tecnico, Ducati rincorre con mesi di ritardo

31 maggio 2026
Alessio Salucci e Valentino Rossi
MotoGP

Mercato piloti in subbuglio: Ducati e VR46 hanno scelto il pilota

31 maggio 2026
Raul Fernandez
MotoGP

Raul Fernandez libero di vincere, libero da contratti per la MotoGP 2027

31 maggio 2026

Altre notizie

motogp-ducati-aprilia-mugello

MotoGP ribaltata: Aprilia ora detta legge sul piano tecnico, Ducati rincorre con mesi di ritardo

MotoGP
Superbike Aragon: Honda e Yamaha, le grandi assenti

SBK Aragon: Mondiale dei desaparecidos, avversarie Ducati alla deriva

Paolo Gozzi Blog
Alessio Salucci e Valentino Rossi

Mercato piloti in subbuglio: Ducati e VR46 hanno scelto il pilota

MotoGP
Raul Fernandez

Raul Fernandez libero di vincere, libero da contratti per la MotoGP 2027

MotoGP
52264_JDR_R04_2026_Action_result

Sportbike Aragon Gara 1: prima vittoria di David Salvador, Matteo Vannucci 5°

In Pista

Articoli popolari

Ducati VR46

Idea geniale VR46: lo stratagemma per non rischiare sanzioni

MotoGP
Pecco Bagnaia

La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP al box del team al Mugello

MotoGP Mugello, classifica FP1: Di Giannantonio top, Marquez prudente

MotoGP
Superbike Aragon: Iker Lecuona chiude in testa le prove con caduta

SBK Aragon Prove: Bulega calcolatore, il rivale Lecuona che botta!

Superbike
Superbike Aragon: Prove 1, Nicolò Bulega sempre davanti

SBK Aragon Prove 1: Bulega chiama Mugello, l'eletto è un martello

Superbike

Loading