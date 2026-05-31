Ultimo turno con l'Aprilia numero 72 in vetta, tre Ducati alle sue spalle: ecco come è andata stamattina al Mugello Circuit.
Il Warm Up del Gran Premio d'Italia 2026 è terminato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi
in 1'45"374. Il pilota Aprilia, quarto al traguardo della Sprint dopo aver conquistato la pole position, vuole riscattarsi nella gara lunga di oggi pomeriggio al Mugello. Dietro di lui il trio di ducatisti Aldeguer-Marquez-Bagnaia, top 5 chiusa dalla KTM di Pedro Acosta.
I 10 minuti di sessione mattutina sono stati utilizzati per provare qualche cambiamento nelle moto e anche la gomma media
posteriore, quella che con Raul Fernandez
e Jorge Martin ha funzionato benissimo sabato, quando sono stati gli unici a usarla nella Sprint. Fabio Di Giannantonio
ha testato ancora la morbida per capire se possa essere una soluzione da sfruttare oggi pomeriggio. Michelin per bocca di Piero Taramasso
non ha escluso affatto che possa funzionare efficacemente: "Penso che la maggior parte dei piloti userà la media
- ha dichiarato a Sky Sport MotoGP - ma non escludo che qualcuno usi la soft, perché dà qualcosa in più a livello di feeling. Invece, la media dà di più in termini di stabilità, la moto fa meno movimenti
".
MotoGP Italia 2026: tempi e classifica del Warm Up
Gli orari tv-streaming delle gare di oggi al Mugello
Le gare del Gran Premio d'Italia 2026 vengono trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP e anche dal canale in chiaro TV8. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Di seguito gli orari per seguire le tre classi del Motomondiale in azione oggi al Mugello.
Ore 11: Moto3 - Gara
Ore 12.15: Moto2 - Gara
Ore 14: MotoGP - Gara
La griglia di partenza della MotoGP
1) Marco Bezzecchi
2) Raul Fernandez
3) Jorge Martin
4) Marc Marquez
5) Fermin Aldeguer
6) Pecco Bagnaia
7) Fabio Di Giannantonio
8) Diogo Moreira
9) Franco Morbidelli
10) Pedro Acosta
11) Enea Bastianini
12) Alex Rins
13) Ai Ogura
14) Brad Binder
15) Joan Mir
16) Jack Miller
17) Fabio Quartararo
18) Maverick Vinales
19) Luca Marini
20) Toprak Razgatlioglu
21) Michele Pirro
22) Cal Crutchlow