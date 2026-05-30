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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint al Mugello

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 30 maggio 2026 alle 15:50
Marco Bezzecchi e Diogo Moreira in azione sulla pista MotoGP al Mugello
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint al Mugello
Il sabato del GP d'Italia si chiude col trionfo di un'Aprilia, ma è quella di Fernandez: ecco la nuova situazione nel Mondiale MotoGP.
Raul Fernandez ha chiuso in trionfo la sprint race di oggi al Mugello. Lui e Jorge Martin sono stati gli unici a puntare sulla gomma media posteriore e hanno avuto ragione. Sono partiti a fionda e hanno chiuso la corsa nelle prime due posizioni. Una bella doppietta Aprilia, anche se sorprende un po' che davanti ci sia quella del team satellite Trackhouse e non quella della squadra ufficiale.
In classifica generale Martinator si porta a 12 punti dal leader Marco Bezzecchi, quarto al traguardo dopo una brutta partenza dalla pole position. Il numero 72 Aprilia ha comunque ottenuto punti preziosi. Davanti a lui anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, scattato dalla settima casella della griglia e bravo a salire sul podio della Sprint del Gran Premio d'Italia 2026. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 è terzo nel Mondiale con 25 punti di ritardo da Bez, quindi in corsa per il titolo.
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GP Italia: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 148 punti
  2. Jorge Martin 136 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 123 punti
  4. Pedro Acosta 93
  5. Raul Fernandez 80
  6. Ai Ogura 79
  7. Alex Marquez 67
  8. Pecco Bagnaia 66
  9. Marc Marquez 62
  10. Fermin Aldeguer 51
  11. Luca Marini 43
  12. Enea Bastianini 39
  13. Fabio Quartararo 37
  14. Brad Binder 37
  15. Franco Morbidelli 35
  16. Johann Zarco 34
  17. Diogo Moreira 17
  18. Joan Mir 11
  19. Alex Rins 9
  20. Maverick Vinales 5
  21. Augusto Fernandez 4
  22. Toprak Razgatlioglu 4
  23. Jack Miller 2
  24. Jonas Folger 0
  25. Michele Pirro 0
  26. Cal Crutchlow 0
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Aprilia 193 punti
  2. Ducati 172 punti
  3. KTM 115
  4. Honda 64
  5. Yamaha 40

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