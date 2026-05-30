Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint al Mugello

Il sabato del GP d'Italia si chiude col trionfo di un'Aprilia, ma è quella di Fernandez: ecco la nuova situazione nel Mondiale MotoGP.
Raul Fernandez ha chiuso in trionfo la sprint race di oggi al Mugello
. Lui e Jorge Martin sono stati gli unici a puntare sulla gomma media posteriore e hanno avuto ragione. Sono partiti a fionda e hanno chiuso la corsa nelle prime due posizioni. Una bella doppietta Aprilia, anche se sorprende un po' che davanti ci sia quella del team satellite Trackhouse e non quella della squadra ufficiale.
In classifica generale Martinator
si porta a 12 punti dal leader Marco Bezzecchi
, quarto al traguardo dopo una brutta partenza dalla pole position. Il numero 72 Aprilia ha comunque ottenuto punti preziosi. Davanti a lui anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, scattato dalla settima casella della griglia e bravo a salire sul podio della Sprint del Gran Premio d'Italia 2026. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 è terzo nel Mondiale con 25 punti di ritardo da Bez, quindi in corsa per il titolo.
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GP Italia: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI
- Marco Bezzecchi 148 punti
- Jorge Martin 136 punti
- Fabio Di Giannantonio 123 punti
- Pedro Acosta 93
- Raul Fernandez 80
- Ai Ogura 79
- Alex Marquez 67
- Pecco Bagnaia 66
- Marc Marquez 62
- Fermin Aldeguer 51
- Luca Marini 43
- Enea Bastianini 39
- Fabio Quartararo 37
- Brad Binder 37
- Franco Morbidelli 35
- Johann Zarco 34
- Diogo Moreira 17
- Joan Mir 11
- Alex Rins 9
- Maverick Vinales 5
- Augusto Fernandez 4
- Toprak Razgatlioglu 4
- Jack Miller 2
- Jonas Folger 0
- Michele Pirro 0
- Cal Crutchlow 0
MONDIALE COSTRUTTORI
- Aprilia 193 punti
- Ducati 172 punti
- KTM 115
- Honda 64
- Yamaha 40