Il leader del Mondiale davanti a tutti, Aprilia ruggisce in Toscana: Marquez migliore dei ducatisti.

Marco Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia 2026 MotoGP e lo fa stabilendo anche il nuovo record del Mugello Circuit: 1'43"921. Aprilia fa festa anche con Raul Fernandez e Jorge Martin, che mettono le loro RS-GP26 in prima fila assieme a quella del riminese. Dopo le prove del venerdì, sembrava che alle moto di Noale mancasse qualcosa sul time attack rispetto alle Ducati , ma stamattina è cambiato qualcosa.

GP d'Italia 2026: com'è andata la Q1

In Q1 solita battaglia per agguantare i due posti rimanenti per la Q2. A prenderseli sono stati Raul Fernandez e Pedro Acosta. Beffato Ai Ogura, rimasto fuori per 87 millesimi.

Niente da fare per le Honda HRC di Joan Mir e Luca Marini (penalizzato di 3 posizioni in griglia per aver rallentato Morbidelli nella FP2), che non hanno avuto sufficiente velocità per giocarsi l'accesso alla Q2. Non l'ha avuta neppure Fabio Quartararo, arrivato furioso nel box Yamaha dopo la FP2 e costretto a guidare una M1 che al Mugello sta confermando di avere grandi limiti. Nel finale della Q2 anche una caduta di Toprak Razgatlioglu all'ultima curva (Bucine), con il tre volte campione del mondo Superbike incredulo per l'accaduto. Per fortuna, non ha subito conseguenze fisiche.

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Bezzecchi da paura soprattutto nel terzo settore, quello che sembrava essere il punto forte di Fabio Di Giannantonio, arrivato alle Qualifiche MotoGP al Mugello da favorito, dopo aver chiuso in P1 tutte le sessioni precedenti. Il pilota del team Pertamina VR46 partirà solo settimo, dunque in terza fila, affiancato dal bravissimo rookie Diogo Moreira (Honda LCR) e dal compagno di squadra Franco Morbidelli.

Il miglior ducatista è stato Marc Marquez, quarto e abile a sfruttare la scia di Pedro Acosta nel suo time attack. In parte a lui scatteranno le Desmosedici di Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia. La migliore KTM è quella di Acosta, decimo, mentre Enea Bastianini è undicesimo. La quarta fila sarà chiusa dalla Yamaha di Alex Rins, bravissimo nelle pre-qualifiche a mettersi in top 10 e oggi inevitabilmente in difficoltà.

MotoGP Mugello 2026, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia

Bezzecchi con il casco dedicato ad Alex Zanardi

Da sottolineare anche che Bezzecchi in questo weekend al Mugello sfoggia un casco che rappresenta un omaggio ad Alex Zanardi, campione dello sport e della vita recentemente scomparso. Si tratta di una replica fedele di quello indossato da Zanardi nel 1996 quando, al Cavatappi di Laguna Seca, effettuò un sorpasso a Bryan Herta poi entrato nella storia del Motorsport.