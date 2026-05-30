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SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 30 maggio 2026 alle 11:32
Superbike Aragon: Nicolò Bulega sei su sei in Superpole
Mancandogli avversari veri, Nicolò Bulega ora batte se stesso. Al Motorland Aragon ha firmato la sesta pole su sei di questa stagione, la quindicesima in carriera, frantumando il record che aveva fatto l'anno scorso. Sugli scudi anche Alberto Surra: terzo tempo per il debuttante terribile.
Nelle tre sessioni precedenti sembrava che le condizioni ambientali di questo periodo in Spagna non consentissero di ripetere le stesse prestazioni dello scorso settembre. Invece lo strepitoso Nicolò ha stampato un fantasmagorico 1'46"836, contro 1'47"332 precedente. Il miglioramento è stupefacente: con il caldo che c'è adesso, è stata un'impresa incredibile. Bastano due dettagli: Bulega si è migliorato di sei decimi rispetto al primo tentativo, e guardate dove sono gli avversari, fra i quali c'è Iker Lecuona (ex della MotoGP) con l'identica Panigale V4 R: secondo a quasi mezzo secondo.

Alberto Surra, che peccato 

Dietro le due Ducati ufficiali è spuntato il ragazzino piovuto dalla Moto2 continentale. Ben pilotato da Motocorsa, la formazione lecchese che anni fa ha scoperto Axel Bassani, Surra ha firmato un incredibile terzo tempo. Peccato che debba scattare in ultima casella, per non aver rallentato in regime di bandiera gialla nelle prime prove del venerdi. Vederlo in prima fila sarebbe stato emozionante. Gara 1 sarà una faticaccia da là in fondo, ma poi Surra avrà modo di sfruttare la linea d'eccellenza in Superpole Race, domenica mattina.

Baldassarri in seconda linea

La penalizzazione di Surra promuoverà in prima fila Sam Lowes con la Ducati Marc VDS, davanti al gemello Alex prim'attore Bimota. In seconda fila c'è anche Lorenzo Baldassarri, accanto alla BMW di Michael van der Mark che nel giro secco si è ricordato che con la stessa M1000RR qualche mese fa qui Toprak Razgatlioglu ne aveva vinte due, piegando Nicolò Bulega.

Gara 1 in anticipo 

Per evitare la concomitanza piena con la MotoGP, gara 1 al Motorland Aragon scatterà in anticipo alle ore 14:00. I giri da percorrere sono 18, una distanza massacrante anche in considerazione della temperatura particolarmente torrida. Venerdi alla stessa ora c'erano 35 °C nell'aria e ben 53 °C sull'asfalto. Sarà una sfida molto al limite per meccaniche, la resistenza fisica dei piloti e soprattutto la tenuta delle gomme.
Superbike Aragon: classifica Superpole

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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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