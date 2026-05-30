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SOS affidabilità KTM: doppio KO per Binder al Mugello, che succede alle RC16?

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 30 maggio 2026 alle 10:36
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KTM sta accusando vari problemi in sequenza. Dopo quanto accaduto in Catalunya, l'attenzione è alta...
Enea Bastianini ha brillato nel venerdì al Mugello, ma è l'unica luce per una KTM che sta dando troppi problemi di affidabilità. Brad Binder è stato l'esempio eclatante: ben due problemi alla sua RC16, l'ultimo lo vedete in foto di copertina, quando s'è visto costretto ad abbandonare la sua moto al muretto (provocando una breve bandiera rossa) e tornando al box alla Forrest Gump, prima di ripartire per completare le Practice. Ma ciò che fa pensare è che i due problemi accusati sono lo stesso di Pedro Acosta nello scorso GP di Catalunya...

SOS affidabilità 

"Sfortunatamente abbiamo avuto due problemi meccanici, a due moto diverse". Cosa in particolare? "Si sono semplicemente fermate" ha ammesso Binder a crash.net. Sembra senza nessun avvertimento precedente, solo un improvviso stop delle KTM RC16. Come appunto accaduto al compagno di box a Barcellona, provocando così l'inevitabile carambola con il povero Alex Marquez che lo seguiva. Anche se il sudafricano sottolinea che "Da quello che so, è qualcosa di diverso. Non credo ci sia nulla di cui preoccuparsi". Sta di fatto che la KTM sta accusando parecchi problemi di affidabilità ultimamente. Oltre al guaio eclatante di Acosta, prima della bandiera rossa Binder era scattato dal fondo per la frizione KO ed anche Bastianini aveva avuto problemi.
Sembra pure Vinales, anche se lo scorso GP la sua priorità, più di pensare alla moto (anche se chiaramente è parte del lavoro del weekend), era valutare la condizione fisica al primo fine settimana di gara dopo l'ultimo intervento per porre rimedio ad un problema di cui sta accusando le conseguenze dal round di Germania del 2025. Tornando a KTM, c'è stato qualche problema di troppo a livello di affidabilità e forse non solo: come detto, solo Enea Bastianini è emerso con un super 3° posto, gli altri invece sono rimasti ben lontani dalla Q2, anche Acosta solo 13°. Vedremo se la situazione migliorerà tra oggi e domani, quindi se KTM sarà protagonista al Mugello oppure no.

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