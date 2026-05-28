Il test è servito al dominatore SBK, che durante il weekend al Motorland attenderà aggiornamenti importanti dalla Toscana.

Ad Aragon va in scena il sesto round del Mondiale Superbike 2026 e Nicolò Bulega ci arriva dopo aver vinto le ultime diciannove gare di fila, considerando anche le ultime del calendario 2025. Un dominio schiacciante quello del pilota emiliano con la nuova Ducati Panigale V4 R, una moto con la quale si è trovato da bene fin da subito, riuscendo a sfruttarla meglio degli altri colleghi di marchio.

Considerando il vantaggio accumulato in classifica , non ha neppure l’ossessione di dover vincere a tutti i costi. In Spagna il suo compagno di squadra Iker Lecuona sarà particolarmente motivato a batterlo, dopo dodici secondi posti consecutivi. Potrebbe essere l’occasione per vedere delle belle battaglie tra i due portacolori del team Aruba Racing Ducati.

Superbike, test utile a Misano: Bulega ancora più forte ad Aragon?

Nelle giornate 20-21 maggio c’è stato un test Superbike a Misano Adriatico e, ovviamente, Bulegas lo ha concluso con il miglior tempo. È stato l’unico pilota a riuscire a girare al di sotto del 1’32“, rifilando ben 413 millesimi a Lecuona.

I due giorni presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli, sede del round SBK del weekend 12-14 giugno, sono stati molto importanti anche per chi sta dominando l’attuale campionato: “Penso che abbiamo trovato qualcosa che mi piace - ha dichiarato Bulega - e sono curioso di provarlo anche qui ad Aragon. Questa pista mi piace, l’anno scorso ci ho vinto due gare e ho fatto anche la pole position. Spero di essere veloce anche in questo weekend, che sarà difficile a causa delle alte temperature”.

Il pilota 26enne ha spiegato in quali aspetti si è concentrato il lavoro in Emilia-Romagna: “Abbiamo provato qualcosa di diverso nel setting, dato durante i test invernali ha piovuto e non abbiamo avuto la chance di giocare un po’ con la moto. È stato quasi come un test pre-campionato e abbiamo provato setup diversi, trovando una soluzione che penso possa funzionare anche qua”. Potremmo vedere un Bulega ancora più forte al Motorland. Una brutta notizia per Lecuona e gli altri avversari della griglia.

Sogno MotoGP: novità dal Mugello?

team Pertamina Enduro VR46, dove è già certo l’arrivo di Fermin Aldeguer. Pur non essendo condannato a fare un’altra tripletta di vittorie, il pilota emiliano vorrebbe comunque continuare a vincere anche per lanciare altri messaggi al paddock MotoGP, dove spera di approdare nel 2027. Il suo sogno è correre nella classe regina del Motomondiale e per farlo con una Ducati c’è solo un posto libero: quello lasciato libero da Fabio Di Giannantonio (futuro con KTM) nel, dove è già certo l’arrivo di Fermin Aldeguer.

Interpellato ad Aragon sul suo futuro, Bulegas non ha saputo fornire particolari aggiornamenti: “Non ho novità - ha risposto -. Stiamo continuano a parlare. Il mio manager è al Mugello in questo weekend e spero di avere notizie al termine del weekend”.

Al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia MotoGP e Alberto Martinelli, manager del pilota emiliano, avrà l’occasione di portare avanti nuovi dialoghi per cercare di trovare una sistemazione al suo assistito. Si era parlato anche del team Trackhouse, dove dovrebbe arrivare Enea Bastianini. Sembra difficile immaginare una line-up Aprilia fatta di soli piloti italiani, considerando anche la coppia Bezzecchi-Bagnaia della squadra ufficiale.