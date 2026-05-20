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Superbike Test Misano, classifica giorno 1: Bulega e Ducati al top, Gerloff si conferma

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 20 maggio 2026 alle 18:30
Nicolò Bulega pilota Ducati Superbike nel Misano Test WorldSBK
Mondiale Superbike, Test Misano: Ducati domina la prima giornata
Piloti ducatisti davanti anche nella prima giornata di lavoro sul circuito romagnolo: le altre case inseguono.
Il primo dei due giorni di test Superbike a Misano Adriatico si chiude ancora nel segno della Ducati, che piazza quattro suoi piloti nelle prime quattro posizioni. Nessuna sorpresa, visto l'andamento del campionato 2026. Non sorprende neppure che il miglior tempo sia stato fatto da Nicolò Bulega, il più veloce già al mattino (QUI la classifica) e progredito anche nella sessione pomeridiana. Best lap in 1'32"063, è davanti al compagno di squadra Iker Lecuona di 249 millesimi.
Lo spagnolo continua ad essere dietro a Bulegas, anche se nei test è fondamentale soprattutto lavorare in ottica gara, la situazione che davvero conta. Finora il pilota emiliano è sempre stato superiore all'ex Honda HRC, che sta cercando di sfruttare il lavoro a Misano

Superbike, Kawasaki e Bimota circondate da Panigale

Alle spalle della coppia Bulega-Lecuona del team Aruba Ducati, ci sono le Panigale di Yari Montella (Barni Spark) e di Sam Lowes (Elf Marc VDS). Va segnalato che il team Barni Spark e Suter Industries hanno annunciato una nuova collaborazione tecnica focalizzata sullo sviluppo di un nuovo forcellone bibraccio per il mercato aftermarket Ducati. Montella ha avuto l'opportunità di provare la novità per la prima volta nel day 1 del test SBK.
La prima moto non Ducati della classifica è la Kawasaki Ninja ZX-10RR di Garrett Gerloff, quinto a 394 millesimi dalla vetta. Le prime cinque posizioni del pomeriggio sono le stesse del mattino, anche se tutti hanno migliorato i tempi. Alle spalle del pilota texano c'è Tarran Mackenzie, a suo agio a Misano con la Panigale V4 R del team MGM Optical Express. Settima piazza per Axel Bassani con la Bimota KB998 Rimini, in ritardo di oltre 7 decimi da Bulega. In top 10 anche Lorenzo Baldassarri e le Yamaha di Xavi Vierge e Remy Gardner.
Il rientrante Jake Dixon è il migliore pilota Honda, appena davanti al tester Jonathan Rea e al compagno di squadra Somkiat Chantra. Il secondo giorno di test Superbike sarà molto importante per continuare a riprendere confidenza con la CBR1000RR-R Fireblade SP dopo i mesi lontano dalla pista.
Classifica tempi test Misano Superbike WorldSBK
Superbike Test Misano, risultati Giorno 1: tempi ufficiali e classifica finale

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