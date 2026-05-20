Gajser, Ducati e Fontanesi show nel MX Prestige, ora il Mondiale: gli orari del GP Francia

MXGP e MX2 in ripartenza dopo la pausa, primo evento invece per il WMX: presentazione e orari del GP Francia.

Tim Gajser dominatore assoluto da ospite di lusso nell'Italiano Prestige a Fermo, con un nuovo slancio per la ripartenza del Mondiale Motocross MXGP dopo la pausa primaverile. Per quanto riguarda l'Italia, molto bene Valerio Lata sempre re della MX2, e anche Ducati ha ben figurato, con Simone Mancini e Ferruccio Zanchi a podio sempre nella classe 250, e citiamo anche Alessandro Lupino ancora acciaccato dopo il botto del round precedente ma quasi a podio assoluto in MX1. Per il campione sloveno è un'altra spinta importante nel continuo processo di crescita con Yamaha, per piloti e marchio tricolori si spera sia una spinta importante per fare meglio nel Mondiale... Aggiungiamo infine che la regina dell'Italiano, Kiara Fontanesi, inarrestabile anche nel round marchigiano, arriva particolarmente carica al primo evento della nuova stagione del mondiale WMX, al via nel weekend a Lacapelle-Marival, tracciato francese che torna ad ospitare le ruote tassellate per la prima volta dal 2021.

Ripartenza mondiale

Capitolo MXGP. Tim Gajser ha vinto tutte le gare e di conseguenza il round complessivo a Fermo: non avrebbe potuto fare meglio nella sua ospitata tricolore! E sarà sicuramente uno dei protagonisti mondiali, così come lo scatenato Jeffrey Herlings, che sta sbaragliando la concorrenza in svariate competizioni nazionali, con l'eccezione del round dei Dutch Masters dello scorso weekend: è "solo" 2° dietro ad un agguerrito Kay De Wolf, rookie certamente da tenere d'occhio, vista la grande crescita mostrata con un round in meno rispetto agli altri. Attenti ai ragazzi di casa: il campione in carica Romain Febvre, il rookie d'assalto Tom Vialle e Maxime Renaux.

Passando alla MX2, il round dei Dutch Master appena citato ha messo KO Cas Valk: dopo l'addio a TM per passare alla KTM di Chambers Racing, ecco una brutta caduta con frattura alla gamba destra. Non sarà l'unico assente, ma c'è una tegola tricolore, tornando in MXGP: Mattia Guadagnini ha riportato un'altra frattura alla stessa spalla già lesionata più volte, e un recupero dai tempi molto incerti. Infine, su il sipario anche per le crossiste, scatta il Mondiale WMX e la caccia alla bicampionessa Lotte van Drunen, reduce da varie wild card in MX2 e capace anche di prendersi i primi punti nella categoria. Non sarà meno agguerrita Kiara Fontanesi, vice-campionessa del mondo in carica e con nel mirino un nuovo iride, doppiamente prezioso visto che sarebbe il primo da mamma.

Gli orari del GP di Francia

Non è ancora chiaro se ci sarà qualche diretta sulle reti Rai, nel frattempo vi mettiamo la programmazione del weekend, in diretta integrale su mxgp-tv.com (in abbonamento).

Sabato 23 maggio

9:50 WMX Qualifying Practice

15:00 WMX Gara 1

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 24 maggio

9:45 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2