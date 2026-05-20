Caccia al futuro della MotoGP: via al MotoJunior 2026, azzurri pronti all'assalto

Nel weekend scatta il FIM MotoJunior 2026, emergeranno nuovi interessanti talenti da MotoGP? La presentazione e tutti gli italiani al via.

L'ex JuniorGP, ora MotoJunior, alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2026. Si corre a Barcellona, proprio sul tracciato dove è appena andato in archivio un GP mondiale da paura per i noti incidenti, più i test MotoGP e Moto2, segnati in parte dalla pioggia. Tantissimi piloti, tra volti nuovi ed "esperti" seppur sempre giovanissimi, più sorprese ex Mondiale, divisi nelle quattro categorie del campionato, tutti determinati a brillare più degli altri. La speranza è di vedere anche i nostri portacolori tra i protagonisti! L'appuntamento con le gare a partire dalle 11:00 di domenica 24 maggio, in diretta sul canale YouTube del campionato: due gare Moto3, due gare Moto2, gara unica per Moto4 e Stock.

Moto3

Valori tutti da riscrivere, visto che i primi sei della Moto3 Junior sono tutti saliti nella classe Mondiale quest'anno. Gli italiani saranno Leonardo Zanni (Momoven Racing), il primo l'anno scorso dopo i citati "promossi", Giulio Pugliese (Aspar Junior Team), Edoardo Bertola (Eagle-1), Leonardo Abruzzo (Team Laglisse), Erik Michielon (Team Echovit Pasini Racing), Matteo Gabarrini (MTA Junior Team). Ma sono tanti i nomi da osservare, come Carlos Cano e Fernando Bujosa, i campioni 2024 e 2025 in ETC, oppure l'ex MotoE Tibor Varga, od il promettente indonesiano Kiandra Ramadhipa... Arrivano anche i primi due classificati dell'Asia Talent Cup, il campione Ryota Ogiwara e Seiryu Ikegami. Chi emergerà?

Moto2

Occhi puntati sul campione in carica, il polacco Milan Pawelec (AGR Team), ma ci sono anche new entry interessanti, due tricolori. Dennis Foggia, ex Mondiale Moto2 e Moto3, riparte da qui con il Team Ciatti-Boscoscuro, compagno di box di un altro ex Mondiale Moto3, l'australiano Jacob Roulstone. Sempre dalla Moto3 mondiale arriva anche Stefano Nepa , schierato da KLINT Racing Team Face per questa nuova sfida, unico pilota con moto Forward contro le KALEX e Boscoscuro. Dalla Stock alla Moto2 poi è quello che farà Pierfrancesco Venturini (AC Racing), la lista degli italiani si conclude con Alessandro Morosi (Eagle-1) e Francesco Mongiardo (MMR).

Moto4 (ex ETC)

Con campione e vice-campione passati in Moto3, si guarda al terzo classificato del 2025 come primo favorito, ovvero Alvaro Lucas (Aspar Junior Team). Non sarà l'unico, attenzione però anche ai nostri ragazzi, sono parecchi: Leonardo Martinazzi (AC Racing), Kevin Cancellieri ed Edoardo Bertola (Leopard Junior), Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini), Mathias Tamburini (AC Racing). Non mancano vari esordienti: Sebastian Ferrucci (MTA Junior Team), Leonardo Casadei (Team Echovit Pasini), Mattia Rutigliano (RC113 Reparto Corse), Vincenzo di Veroli (AC Racing). "Semiesordiente" è Lorenzo Pritelli (Echovit Pasini), che ha già disputato qualche gara l'anno scorso da debuttante assoluto dopo il tricolore PreMoto3, ottenendo anche piazzamenti sul podio.

Stock

Vari protagonisti se ne sono andati, vedremo chi emergerà quest'anno. Per l'Italia ci sarà ad esempio Cristian Lolli (MDR Competicion), ex Moto2 approdato quest'anno in questa categoria. Una nuova sfida anche per Emanuele Andrenacci (Face Racing), che lascia la Moto3 del CIV per una categoria e una moto più adatte alla sua corporatura. Sarà al debutto Filippo Orlandi con RC113 Reparto Corse, troviamo infine anche Cristian D'Arliano (CIP Green Power) e Filippo Fuligni (FACE Racing).