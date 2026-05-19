La casa bolognese si sta togliendo soddisfazioni non solo nel WorldSBK, anche nel BSB ottimo inizio di stagione 2026.

Quest'anno la Ducati si è presentata in griglia con una nuova Panigale V4 R, una moto che racchiude il massimo della tecnologia racing applicata ad una sportiva omologata. Con uno sviluppo aerodinamico seguito dal reparto Ducati Corse (lo stesso che si occupa anche dell'aerodinamica in MotoGP) e altre novità importanti (in primis il forcellone bi-braccio), il nuovo gioiello bolognese si sta dimostrando un progetto assolutamente riuscito.

Nel Mondiale Superbike ha vinto tutte le quindici gare con Nicolò Bulega e ha riempito il podio anche con Iker Lecuona (dodici secondi posti di fila) e altri piloti ducatisti. Una superiorità netta. Ma anche nel campionato British Superbike le cose stanno andando decisamente bene.

BSB, Ducati le ha vinte tutte: Ryde, Redding e Haslam al top

Kyle Ryde, campione BSB 2024 e 2025 con la Yamaha R1, si è subito trovato a suo agio con la Panigale V4 R. Ha fatto tripletta di vittorie nel primo round a Oulton Park e poi ha vinto Gara 2 e Gara 3 nel recente weekend a Donington Park. In Gara 1 è arrivato terzo, dietro alla Ducati del vincitore Scott Redding (team Hager PBM) e alla Bimota KB998 Rimini di Max Cook (team AJN Steelstock).

Nella classifica generale Ryde (team Nitrous Coin Nitrous Competitions) è il leader con 104 punti, seguito da altri due ducatisti come Redding (85) e quasi 43enne Leon Haslam (82). Il "primo degli altri" è Bradley Ray, quarto a quota 75 con la R1 del team McAMS Yamaha, seguito da Cook con 73. Il campione in carica ha già preso del vantaggio, però il campionato British Superbike ha ancora nove round da disputare e, con tre gare per weekend, possono ancora succedere tante cose.

Considerata la situazione di oggi, è normale pensare che possa essere un pilota Ducati a vincere il titolo. L'ultima Panigale V4 R a conquistarlo è stata quella di Tommy Bridewell nel 2023, quando ebbe la meglio per mezzo punto su Glen Irwin, anche lui in sella a una moto bolognese. Con la Ducati ha trionfato anche Redding, campione BSB all'esordio nel 2019: il suo sogno è quello di ripetersi. Aver vinto la sua prima gara con la nuova Panigale V4 R è certamente stata una bella soddisfazione, anche se il pilota dell'Hager PBM Racing Team ha masticato un po' amaro per non essere riuscito a vincere Gara 3 a Donington, Ryde lo ha battuto di 1"9 sul traguardo. Il prossimo round a Knockhill (19-21 giugno) sarà l'occasione per provare a riscattarsi e a ridurre il gap in classifica.