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Manuel Gonzalez, il pilota "non da MotoGP" che domina i test Moto2 in Catalunya

In Pista
di Diana Tamantini
martedì, 19 maggio 2026 alle 20:00
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Conclusa una giornata unica di prove Moto2 sul tracciato catalano del Montmelo, ecco com'è andata.
Dopo i test ufficiali MotoGP, è stato il momento delle prove Moto2 sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Una giornata unica per sistemare qualche dettaglio in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale 2026. Al comando c'è Manuel Gonzalez, pilota non abbastanza da essere considerato per un pronto approdo in MotoGP, ma abbastanza per dire la sua nella giornata unica di prove ufficiali, dando un pugno sul tavolo agli avversari per i prossimi eventi della stagione.

Com'è andata 

I rivali però non sono poi così lontani. Ivan Ortola piazza la zampata in P2 a due decimi, mentre Izan Guevara, miglior Boscoscuro di giornata, chiude con il terzo posto a 55 millesimi dal connazionale di Msi Racing. E gli italiani? In questo martedì di test il migliore è Celestino Vietti, che chiude però in 12^ posizione a sette decimi dal capoclassifica, nonché rivale che gli ha soffiato la vittoria la scorsa domenica di GP. Guardando i due avversari della gara di domenica, per Gonzalez si tratta di un crono di circa due decimi più alto del nuovo record della pista, un 1:41.076 stampato proprio da Vietti in qualifica, quando s'è preso la pole position del GP Catalunya.
In 18^ posizione c'è Tony Arbolino, mai brillante nel fine settimana catalano, 21° infine Luca Lunetta, che invece ha realizzato il suo miglior GP da quand'è approdato in Moto2. Il rookie romano aveva un motivo personale, una persona scomparsa (che non ha spiegato) a cui ha voluto dedicare il miglior piazzamento finale dall'esordio nella classe intermedia del Motomondiale. Ora tocca ad un po' di pausa, tra circa due settimane tocca al GP del Mugello, ecco intanto com'è andata la giornata unica di test.

La classifica finale 

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