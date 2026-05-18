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Sollievo Aprilia, nessuna lesione per Jorge Martin. Test MotoGP Catalunya interrotti per pioggia

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 18 maggio 2026 alle 14:59
martin-aprilia-catalunya
Jorge Martin sta bene, nessuna conseguenza dopo la caduta del mattino. Test MotoGP al momento fermi per pioggia.
"A seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Jorge Martin presso l’Ospedale Università Dexeus di Barcellona, non risultano fratture". Arriva la notizia più bella da Aprilia in questa giornata di test MotoGP al Montmelo: dopo la caduta nel turno del mattino e alcuni dolori da controllare tra gomito sinistro e gamba destra, ecco che viene scongiurata qualsiasi lesione. Nessuna frattura quindi, neanche minima, per l'iridato 2014, incappato in parecchi incidenti nel corso del fine settimana di GP, fortunatamente sempre senza conseguenze. Lo stesso Jorge Martin ha messo un post dedicato con un commento breve ma significativo: "Di nuovo, grato per essere a posto dopo un brutto incidente. Grazie ai dottori in pista, la loro reazione è stata impressionante". Un sospiro di sollievo, serviva dopo i brividi di ieri per i gravi incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco...

Giornata conclusa 

Intanto al Circuit de Barcelona-Catalunya è tutto fermo, è arrivata la pioggia. La sessione pomeridiana che doveva cominciare alle 13:20 vede solo il cronometro in marcia, team e piloti invece sono fermi ai box. Molti anzi hanno dato per conclusa la giornata di test e svariati piloti stanno già svolgendo le interviste con i media. L'ha annunciato proprio Aprilia in primis, si sono fermati poi ufficialmente anche i ducatisti Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli (unico VR46 in pista, Di Giannantonio è fermo), Fermin Aldeguer, hanno poi confermato lo stop definitivo anche in Yamaha e KTM, fermi anche i tre ragazzi Honda.
Insomma, il conto alla rovescia continua ma possiamo davvero dire che la giornata di test s'è già conclusa. Non s'è saputo molto di quanto accaduto oggi, forse non c'era molto da provare o non c'era nessuna novità portata dalle varie case? Attendiamo le dichiarazioni dalle squadre e dai piloti, dopo il finimondo di questi giorni ora la pista del Montmelo è silenziosa. Prossimo appuntamento ufficiale tra due settimane, si corre all'Autodromo del Mugello, che ospiterà il primo evento italiano della stagione MotoGP 2026.

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Jorge Martin

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